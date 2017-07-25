أعلن مؤشر البحث العلمي لشهر يوليو الجاري ترتيب مصر الدولي في مؤشر البحث والتطوير في مؤشر الابتكار العالمي، حيث احتلت المرتبة 52 من بين 115 دولة وفقا لتقرير عام 2017، وبذلك ارتفع ترتيب مصر متقدما مركزين عن عام 2016 حيث كانت في المرتبة 54.

واوضح ان مصر احتلت في المؤشر العام للابتكار المركز 105 متقدمة مركزين عن العام الماضي، علما بأن مؤشر الابتكار هو احد المؤشرات المركبة الذي يتكون من 81 مؤشرا منها الوضع الاقتصادي والبنية التحتية والملكية الفكرية وغيرها.

ومؤشر «الشهر» هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.