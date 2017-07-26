القاهرة - ناهد إمام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر، وضع رؤية لمصر، لمواجهة التحديات المختلفة، ووضع أيضا مقترحات لعدد من المشروعات الكبرى، منها الطرق القومية، والمدن الجديدة التي يتم انشاؤها حاليا لمضاعفة رقعة المعمور المصري، لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف خلال ندوة «تطوير البنية الأساسية» أنه تم الانتهاء من تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية، من مشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 31 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 270 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 42 مليار جنيه، ويوفر المشروع 2 مليون فرصة عمل (500 ألف مباشرة - 1.5 مليون غير مباشرة)، مؤكدا أن قطاع التشييد والبناء وفر نحو 3 ملايين فرصة عمل في السنوات الثلاث الماضية.

وقال إن هناك تحديات كثيرة تواجه الحكومة المصرية في الوقت الحالي، في مقدمتها الزيادة السكية، والتي تتم مواجهتها من خلال تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، لسد فجوة إسكانية متراكمة خاصة لمحدودي الدخل، إضافة إلى مشكلة 850 ألف نسمة يسكنون بالمناطق غير الآمنة، وكذا تفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ مئات المشروعات، كما وصلت نسبة تغطية خدمة الصرف بالقرى إلى 10% فقط، وتزايدت الكثافات السكانية بالمدن القائمة، إضافة إلى مشكلة الزحف العمراني وتأكل الأراضي الزراعية، وتدهور شبكة الطرق القومية.