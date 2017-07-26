القاهرة - ناهد إمام

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدى يومين «الاجتماع التأسيسي الأول للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة»، وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة، وصرح مدير عام المنظمة د.ناصر الهتلان القحطاني قائلا: نسعى الى تأسيس هذه الشبكة لتعزيز وترسيخ مفهوم العلاقات العامة والوصول بها إلى مكانة متميزة، ويناقش شركاء المنظمة المجتمعون بالقاهرة الآليات المناسبة لتفعيل عمل هذه الشبكة. وسيكون مقر الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية الرئيس.

ويأتي تأسيس الشبكة تتويجا لجهود المنظمة في الارتقاء بمنظومة العلاقات العامة والتواصل في المنطقة، ودعما للأنشطة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية، وقبل أشهر قليلة من انطلاق المؤتمر العربي الدولي الرابع للعلاقات العامة في ديسمبر المقبل بالقاهرة.