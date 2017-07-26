القاهرة ـ خديجة حمودة

صدق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر امس على أولويات الشراكة الأوروبية ـ المصرية للفترة من 2017 إلى 2020.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان صحافي أن أولويات الشراكة تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبي المتوسط.

وحسب الخارجية، تسترشد أولويات الشراكة الأوروبية ـ المصرية بالالتزام المشترك نحو القيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

وتشتمل أولويات الشراكة على ثلاثة مجالات رئيسية، هي اقتصاد عصري مستدام لمصر وتنمية اجتماعية، وشركاء في السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار.

وعقدت الدورة السابعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر امس في بروكسل برئاسة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وفي حضور يوهانس هان، مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع.