القاهرة - مجدي عبدالرحمن

في إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات الرئاسية المقرر ان تبدأ خلال الربع الثاني من العام المقبل تدشن حملة دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحفل خاص يقام في منطقة الصوت والضوء بمنطقة الاهرامات.

وقد أخطرت شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية عبر خطاب موجه إلى غرفة شركات السياحة والسفر بإلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات اليوم لهذا السبب ومن المنتظر ان يحضرها عدد كبير من الشباب وممثلين لمختلف شرائح الشعب وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب. وأوضحت الشركة عبر الإخطار أن الإلغاء نتيجة لإقامة حفل تدشين حملة دعم ترشح الرئيس السيسي لدورة رئاسية ثانية على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.

من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة ان الرئيس السيسي سوف يقدم كشف حساب عن الانجازات التي تحققت في عهده خلال السنوات الثلاث خلال شهر يناير من العام المقبل وسط توقعات هائلة بالاعلان عن مشروعات يتم تنفيذها حاليا ولم يتم الإعلان عنها او الكشف عنها حتى الآن سوف تسهم في رفع معدلات الأداء الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتدفع بعجلة الاستثمار اضافة إلى اخبار سعيدة للشعب.