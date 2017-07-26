خديجة حمودة ووكالات

بحثت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع وزير الخارجية المصري سامح شكري امس سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة ومنها تطورات الأزمة بين الدول المقاطعة الأربع وقطر. وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري عقب اجتماع الدورة السابعة لمجلس الشراكة الأوروبي ـ المصري: «تطرقنا الى الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر والبحرين» من جهة أخرى. وأضافت انها أطلعت شكري على فحوى المناقشات التي أجرتها خلال زيارة قامت بها الى الكويت الاحد وتضمنت إجراء مباحثات مع صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد. وأشارت الى انها بحثت مع وزير الخارجية المصري «إمكانات تعزيز عمل بشأن مكافحة الإرهاب في المنطقة بعض النظر عن مكان نشأته». وقالت موغيريني «لقد اكدت بوضوح منذ اليوم الأول للازمة وفي الكويت ان الاتحاد الأوروبي سيستمر في الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الدول المعنية».

وأعربت في هذا الاطار عن قناعتها بأنه من المهم للغاية «إمكانية ان تبدأ عملية حوار وانخراط ضمن جهود وساطة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد» مؤكدة ضرورة ان تبدأ هذه العملية «على نحو عاجل».

وأضافت موغيريني «نأمل ان يكون هذا ممكنا للاتفاق على خطوات ملموسة يمكن اتخاذها لامتلاك منحى اكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب.