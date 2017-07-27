القاهرة خديجة حمودة

انضمت طائرتان جديدتان من مقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام من طراز «رافال» إلى تشكيلات القوات الجوية والتي تمثل الدفعة الرابعة من هذا الطراز ليصل عدد الطائرات التي وصلت إلى مصر اعتبارا من النصف الثاني من 2015 وحتى الآن إلى 11 طائرة، وذلك من إجمالي 24 طائرة من المقرر أن تتسلمها وفقا للبرنامج الزمني المحدد في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا والذي يشمل العديد من أوجه التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة.

ووفقا لبيان صادر عن القوات المسلحة امس، فإن طائرات الرافال الجديدة تعد بمنزلة إضافة قوية لقدرات القوات الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والتي تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.

وتتميز المقاتلة «رفال» بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوية والتعامل مع أكثر من هدف في توقيت واحد بتنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.