القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
رفض عدد كبير من اعضاء البرلمان اقتراح عصام الفقي نائب لجنة الخطة والموازنة بمشروع قانون عاجل يمنح موظفي الحكومة فرصا مفتوحة للعمل بالخارج دون قيود بشرط دفع مقابل مالي بالدولار للدولة يتم تحديده من خلال الاستشارات الاقتصادية التي تجري حاليا.
واخضع العديد من النواب الاقتراح الاول من نوعه للدراسة مع التركيز على الا يكون سداد المبلغ المالي بمنزلة ضريبة يدفعها الموظف المصري لعمله في الخارج وهناك بعض السيناريوهات المقترحة.
ويرى النائب صاحب الاقتراح عصام الفقي الزام الحكومة بان تسهل الحكومة لموظفيها الراغبين في السفر للعمل بالخارج بالحصول على اجازة مقابل دفع مقابل مالي بالدولار، مؤكدا أن هذا سبيل للحصول على العملة الصعبة، بالإضافة لمعالجة ترهل الجهاز الاداري الذي يحمل 5 ملايين موظف غير فاعلين.