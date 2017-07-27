القاهرة- ناهد امام

في إطار الاستعدادات لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو، قام وفد أمنى روسي يضم 5 خبراء من أمن الطيران والمطارات بجولة داخل صالات السفر والوصول بمبنى الركاب 2 الجديد بمطار القاهرة الدولي ، تفقد خلالها الإجراءات التأمينية، وأجهزة الكشف عن الركاب والحقائب، كما شاهد الوفد استخدام أجهزة البصمة «البيومترية» داخل المبنى والتي بدأت العمل منذ 10 أيام.

كما قام الوفد متابعة كاملة لإجراءات تأمين وتفتيش الركاب والحقائب بالمطار، وكذلك البضائع وتأمين الوجبات منذ خروجها من الشركات المختصة وحتى وصولها إلى الطائرات، ومتابعة دخول الراكب إلى صالة السفر، حتى صعوده على متن الطائرة، ومشاهدة الإجراءات التي تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب، حتى مخازن الحقائب على الطائرات والوقوف على أحدث الأجهزة التي تم تركيبها بالمطار، ومتابعة شرائط كاميرات المراقبة داخل الصالات والأسوار، التي تم تركيبها مؤخرا لبيان الإجراءات ويقظة رجال الأمن في التفتيش الدائم سواء للركاب أو العاملين بالمطار.