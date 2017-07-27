القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.مصطفى مدبولي أن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تستوعب نحو 1.5 مليون نسمة، وجار تنفيذها على مساحة 12.5 ألف فدان.

وأضاف أن استثمارات المرحلة العاجلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تصل لـ8 مليارات دولار، ومن المقرر أن توفر نحو 2 مليون فرصة عمل.



وأكد أنه جار تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 125 ألف نسمة، ومشروعات البنية الأساسية وتشمل (96 كم طرق – 80 كم شبكات تغذية بالمياه – 300 كم شبكات صرف صحي وصرف أمطار – 170 كم شبكات ري)، وتعمل بالمشروع 17 شركة مقاولات في التنفيذ، وتوفر 85 ألف فرصة عمل، وتضم المدينة 20 حيا سكنيا متكاملا، منها 8 أحياء سكنية بالمرحلة الأولى، وتم البدء في المنطقة السكنية r3، بمساحة ألف فدان وبها 8 مجاورات سكنية تشمل مناطق عمارات سكنية، وفيلات، وتاون هاوس، ومناطق إدارية وتجارية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإسكان 15 مليار جنيه.

ومن ناحية اخرى وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة 3 أشهر لسداد نسبة الـ15% من قيمة علاوة تعديل النشاط للعملاء السابق الموافقة على توفيق أوضاعهم في ضوء القرار الجمهوري رقم (66) لسنة 2009، والواقعة أراضيهم داخل إحداثيات القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، لعدم الانتهاء من المخطط التفصيلي وبذات الأسعار السابق اعتمادها من المجلس.

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أنه تمت الموافقة أيضا على تخصيص قطعة أرض بمدينة بدر بمساحة 11.5 فدانا أي ما يعادل (48300م2) شمال المدينة بجوار المنطقة اللوجيستية، لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول، لإقامة معمل تحاليل ومستشفى لعلاج الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وطبقا للاشتراطات البنائية الخاصة بالنشاط الطبي (مستشفى) المعمول بها بالهيئة، وعلى أن يتم استكمال باقي إجراءات نقل الأصول طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن (وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).

وقال وزير الإسكان: وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص مساحة 12000م2 (جزء من قطعة الأرض رقم 53 بالمحور المركزي بمدينة السادات)، لوزارة الصحة والسكان، لإقامة مستشفى مركزي بمدينة السادات، على أن تضم مبنى للطوارئ والحوادث على الطريق الصحراوي، وأسرة العناية المركزة وعناية الأطفال، وغرف العمليات، وقسم للكلى الصناعي، وإنشاء وحدة أورام متكاملة، ومعمل متكامل، وقسم أشعة متكامل، ووحدة قسطرة قلب ورسم قلب وبنك دم تجميعي، وذلك بنظام نقل الأصول على أن تقوم الوزارة بموافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الاختصاص على نقل الأصول (وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 4148 م2 بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة قنا الجديدة بنشاط خدمات مستقبلية، لإقامة مركز لرعاية الموهوبين بنظام نقل الأصول للأرض والمباني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.