القاهرة - هالة عمران

أعلن رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل عن اعتزام الحكومة طرح تصور لتعديل حدود المحافظات مع بداية الفصل التشريعي المقبل للبرلمان.

وأوضح ان هذا التصور يستهدف أن يكون هناك منفذ للمحافظات على البحر الأحمر، كما سيتضمن ايجاد ظهير صحراوي لعدة محافظات اخرى.

وفي السياق ذاته أعلن وزير التنمية المحلية هشام الشريف بدء العمل لوضع التصورات والبدائل المتاحة للتقسيم الإداري الجديد للمحافظات الذي تعطل تنفيذه سنوات، بسبب مشكلات وخلافات حول آلية وطريقة التقسيم، خاصة فيما يتعلق بالتقسيم من مسائل فنية تخص التعداد والكثافة السكانية والشياخات والأقسام والمراكز، وما يتبع هذا التقسيم من علاقة مباشرة على الدوائر الانتخابية.

وبين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية والبرلمان على الانتهاء من هذا التقسيم في أسرع وقت خلال المدة التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الاخير في الاسكندرية، على أن تتم مراعاة مصالح كل محافظة بما يتلاءم مع التقسيم الجديد، وما يشمله من ظهير صحراوي لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر إلى جانب تعديل حدود باقي المحافظات.