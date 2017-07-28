القاهرة- خديجة حمودة

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي إن قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء وفى إطار عملية «حق الشهيد»، تمكنت من القضاء على فرد تكفيري، واكتشاف وتدمير 5 أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية، و23 دراجة نارية، و14 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات، فضلا عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر، وبعض الوثائق والأوراق الخاصة بالعناصر التكفيرية، وأجهزة كمبيوتر ومعدات اتصال وتصوير، واحتياجات إدارية وطبية وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي، في بيان نشره امس حول جهود قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، أنه «استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية، وفى إطار استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد، تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، بالتعاون مع القوات الجوية، مداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء لليوم العاشر على التوالي».