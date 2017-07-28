عواصم - ناهد إمام وهالة عمران

شهد رئيس الوزراء المصري م.شريف إسماعيل، ونظيره الأردني د.هاني الملقي في العاصمة عمان امس، مراسم توقيع

7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات: القضاء والشؤون القنصلية، والشؤون الاجتماعية، والتعاون الدولي والتخطيط، والموانئ، والتعليم العالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك عقب انتهاء جلسة المباحثات الموسعة برئاسة إسماعيل والملقي خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية- الاردنية المشتركة.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أهمية تضافر الجهود المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط بالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب الذي يهدف إلى تخريب البلاد وتعطيل خطط التنمية وإهدار فرص التقدم.

وأكد اسماعيل في كلمته خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة أن الحكومة المصرية تسعى لإعادة بناء الاقتصاد الوطني من خلال بذل جهود مكثفة لحل كل المشكلات المتعلقة بالاستثمارات وذلك بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة العليا، التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د.سحر نصر، وزير الدولة الأردنى لشؤون الاستثمار، مهند شحادة حيث ناقشا انشاء مجلس تنسيقي بين مصر والاردن في مجال الاستثمار، بهدف تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتشاور والتنسيق في القضايا الخاصة بالاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية.

وسيضم المجلس في عضويته مجموعة من المستثمرين في المجالات المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمات على أن يتم عقد الاجتماعات بالتناوب في البلدين، كما تم الاتفاق على عقد منتدى للاستثمار عمان خلال الربع الاول من 2018 وعقد منتدى مماثل للاستثمار في القاهرة خلال الربع الاول من عام 2019 بحيث يضم المنتدى رجال أعمال من الأردن ومصر لعرض فرص ومناخ الاستثمار في البلدين والترويج للمشروعات القومية الكبرى.