القاهرة - مجدي عبد الرحمن وناهد إمام

كشفت رئيس صندوق التمويل العقاري المدير التنفيذي للاسكان الاجتماعي في وزارة الإسكان مي عبد الحميد، عن طرح الوزارة وحدات سكنية للمصريين العاملين في الخارج خلال شهر سبتمبر المقبل، بأسعار مناسبة جدا، تتراوح ما بين 10 و14 الف دولار.

واوضحت عبد الحميد ان الوزارة تجهز حاليا 20 الف وحدة بمدن مميزة من دون شروط لطرحها للحجز أمام المصريين العاملين في الخارج.

ونوهت إلى ان الدولة مستمرة في تحمل ما يتراوح ما بين 40 و50 الف جنيه من تكلفة وحدة الاسكان الاجتماعي الخاص بمحدودي الدخل، مشيرة الى ان وزارة الاسكان مازالت تتعامل حتى الان وفق السعر القديم للوحدة بمبلغ 154 الف جنيه، مشيرة الى ان الاسعار الجديدة المقدرة بـ 184 الف جنيه للوحدة السكنية، سيتم التعامل بها مع بدء الحجز في الاعلان التاسع الذي سيطرح خلال اغسطس القادم.

من جهة أخرى، اعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، أنه سيتم بعد غد، طرح كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان لـ24024 قطعة أرض، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، تطرحها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، منها طرح 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي و7373 قطعة أرض إسكان متميز، و3930 قطعة أكثر تميزا.

وقال مدبولي إنه سيتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضي لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 6 وحتى 29 اغسطس المقبل، في الفترة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 5 مساء بفروع بنك التعمير والإسكان، محذرا من التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأوضح أن القطع المطروحة في مدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، مشيرا إلى أن الهيئة ستقدم نماذج معمارية بكل رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور تسلم قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

وبشأن تفاصيل الأراضي المطروحة للإسكان الاجتماعي، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م.طارق السباعي: يتم طرح 12721 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة كالتالي: 415 قطعة أرض بمدينة العبور، و1177 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1172 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و401 قطعة أرض بمدينة بدر، و181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و1311 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و2279 قطعة أرض بمدينة السادات، و277 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و3620 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و1058 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

وأضاف انه بخصوص الشروط الواجب توافرها في المتقدم لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي هي: أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز، مضيفا أنه لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقا للشروط الواردة بالكراسة.

ولفت السباعي بشأن أسلوب التخصيص لأراضي الإسكان الاجتماعي، إلى أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية والإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقا، وبحضور مسؤولي جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافة إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وفيما يتعلق بنظام السداد، أشار إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25%) بالاضافة الى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

وتابع السباعي القول بأنه بالنسبة لأراضي الإسكان المتميزة يتم طرح 7373 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة على المدن التالية: 706 قطع أراض بمدينة 6 أكتوبر، و83 قطعة أرض بمدينة بدر، و732 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و981 قطعة أرض بمدينة السادات، و912 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و177 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و698 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و497 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، و647 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و625 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و521 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و520 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و274 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة.

وأشار إلى أن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز أراضي الإسكان المتميزة تتضمن أن يكون المتقدم لحجز قطعة الأرض شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

وفيما يتعلق بأسلوب التخصيص، أوضح أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقا، وبحضور مسؤولي جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافة إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وبين السباعي انه بشأن نظام السداد، يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي أخميم وأسيوط الجديدتين، و100 ألف جنيه لباقي المدن طبقا لكراسة شروط الطرح، ويتم السداد بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي) أو نقدا، وفي حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة يتم استكمال سداد نسبة 25% من إجمالى قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء)، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام الأرض، طبقا للمواعيد المحددة بإخطار الجهاز للعميل، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، موضحا أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

وأشار إلى أنه بشأن الأراضي السكنية المطروحة بمناطق «الأكثر تميزا»، فقد تم طرح 3930 قطعة أرض، يتم تخصيصها لأعلى نسبة مقدم، في المدن التالية: 649 قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و41 قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، و16 قطعة أرض بمدينة الشروق، و5 قطع أراض بمدينة دمياط الجديدة، و657 قطعة أرض بمدينة السادات، و45 قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو، و6 قطع أراض بمدينة بني سويف الجديدة، و80 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و380 قطعة أرض بمدينة العبور، و2051 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال: يشترط في المتقدم لحجز قطعة الأرض بمناطق «أكثر تميزا»، أن يكون شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

وأضاف انه بشأن أسلوب التخصيص، سيتم إجراء قرعة يدوية علنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم، بشرط ألا يقل عن 50% من القيمة الإجمالية فى ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزين الذين تحتوي عروضهم على نسب سداد أقل، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقا، وبحضور مسؤولي جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافا إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وبخصوص نظام السداد، أشار نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 350 ألف جنيه بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي) أو نقدا، على أن يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالى ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء) من إجمالي ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، ويتم سداد باقي القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، ويتم تحرير شيك بنكي بباقي قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقا للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتى يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة، موضحا أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.