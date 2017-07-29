القاهرة - ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن





اختتم الوفد الأمني الروسي رفيع المستوى امس زيارته المهمة لمصر، التي استمرت يومين، للتفتيش على إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي، ومتابعة تأمين الركاب والبضائع والطائرات استعدادا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية، المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر 2015 بسيناء.

ويعد هذا التفتيش الروسي الأهم، لأنه سيتحدد تبعا لنتائجه استئناف حركة الطيران والسياحة الروسية إلى مصر والمتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية، خاصة ان الإجراءات بمطار القاهرة وصلت إلى معدلات متميزة وحصلت سلطات المطار على إشادات من وفود أمنية دولية بعد إجراء تفتيش على مطار القاهرة، وكان أبرزها خلال الأسابيع الماضية تفتيشات أميركية وبريطانية وأممية تابعة للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة.

وأشاد الوفد الأمني الروسي رفيع المستوى بإجراءات التأمين بمطار القاهرة الدولي، وخاصة أجهزة البصمة البيومترية، التي تم تركيبها وتشغيلها بمبنى «2» الجديد بالمطار، وذلك في ختام جولاته داخل المبنى، والتي انتهت بتفقد المهبط ووحدات الإطفاء والمراقبة الموجود بمطار القاهرة.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار بحسب «اليوم السابع» بأن الوفد الروسي والذي يضم 5 من خبراء الأمن والطيران الروسي برئاسة «ألكسندر زورين» أحد كبار مسؤولي الأمن بالطيران الروسي أجرى خلال زيارته تفتيشه على إجراءات الأمن بمطار القاهرة، وتابع تأمين الركاب والبضائع والطائرات، وتفقد إجراءات تأمين الراكب وحقائبه منذ دخوله إلى صالة السفر وحتى صعوده إلى الطائرة، كما قام بتفقد إجراءات تأمين الطرود بقرية البضائع وحاويات الطعام الخاصة بركاب الطائرات، إلى جانب استعراض كاميرات المراقبة خاصة على أسوار أرض المهبط، وبوابات دخول العاملين بالبصمة خاصة في منفذ 35، والمخصص لدخول العاملين بأرض المهبط، وتفقد وحدات الإطفاء والأمن والسيطرة داخل المهبط.

وأضافت المصادر ان الوفد عقد اجتماعا مع المسؤولين بمختلف القطاعات الأمنية والأجهزة السيادية بالمطار، أشاد فيها بإجراءات الأمن وخاصة البصمة البيومترية، وأكد لهم أنه تم تلافى كثيرا من الملاحظات التي تم تدوينها في فبراير الماضي، وسيتم كتابة تقرير مفصل عن النجاحات في الإجراءات الأمنية، ورفعه للحكومة الروسية، وذلك استعدادا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية، المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر 2015 بسيناء.

وتنتظر القيادة الروسية التقرير الذي سيدونه الوفد فور عودته إلى موسكو، لاتخاذ قرار استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة ان مصادر بالطيران المدني أكدت أن كل الملاحظات، التي طلبها الجانب الروسي تم تنفيذها في أوقات سابقة، وأن الوفد الروسي شاهد ذلك بنفسه أثناء مروره على صالات السفر والوصول بمطار القاهرة.