القاهرة - مجدي عبدالرحمن

في قرار هو الأول للمجلس الأعلى للإعلام قررت لجنتا الشكاوى والتقييم الإعلامي التابعتان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفع توصية للمجلس في اجتماعه المقبل لوقف محدد المدة لقنوات النهار والعاصمة وLTC مع إلزامها طوال مدة التوقف بكتابة سبب التوقف.

ونص القرار على استمرار دفع مرتبات العاملين بالقنوات الثلاث طوال فترة التوقف التي من المنتظر ان تتم الموافقة عليها.



وقالت رئيسة لجنة التقييم سوزان قليني انه ستتم إحالة مخالفات القنوات الى نقابة الإعلاميين للتحقيق مع مذيع برنامج صح النوم الاعلامي محمد الغيطي وفريق العمل بقناة ltc وسعيد حساسين مذيع برنامج انفراد على قناة العاصمة وريهام سعيد مذيع برنامج صبايا الخير لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم.