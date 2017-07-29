القاهرة - ناهد امام

استقبلت شركة مصر للطيران امس طائرتها السادسة من طراز B737-800 NG حروف تسجيل SU-GEK والتي وصلت برحلة رقم MS3330 إلى مطار القاهرة الدولي، ضمن الصفقة التي تمت مؤخرا مع شركة بوينغ العالمية والتي تضم 9 طائرات من نفس الطراز، على أن تصل الطائرات الثلاث المتبقية تباعا هذا العام، وبهذا تصبح هذه الطائرة رقم 26 من نفس الطراز والـ 66 بأسطول الشركة الوطنية.



وصرح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأنه في ضوء استمرار الشركة في خطة تحديث أسطولها.

«مصر للطيران»: أسعار الذهاب والعودة لتذاكر الحج تختلف على حسب تاريخ السفر

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران النقاب عن أن أسعار الذهاب والعودة لتذاكر الحج تختلف على حسب تاريخ السفر وليست كل التذاكر مغالى فيها مثلما تردد مؤخرا.

ونفت الشركة ما أثير مؤخرا من جدل حول ارتفاع اسعار تذاكر مصر للطيران لموسم الحج هذا العام، موضحة أن هذا الموضوع تضمن عدم إظهار الحقيقة بشكل كامل حيث ان ما أثير عن سعر مصر للطيران البالغ 29 ألف جنيه للذهاب والعودة شامل الرسوم والضرائب ليس هو السعر الوحيد وهو مطبق يوم ٢٦ أغسطس فقط، وجاء هذا السعر نظرا لزيادة الطلب وقلة العرض في هذا اليوم ولا تتعدى نسبة المقاعد المطروحة بهذا السعر 3% فقط من اجمالي السعة المقعدية المخصصة للحج بشكل عام وهي النسبة المخصصة للحج الفاخر.

وبعيدا عن يوم 26 اغسطس طرحت مصر للطيران شرائح سعرية اخرى لباقي البرامج السياحية على استعداد لتنفيذها على الفور على النحو التالي: فترة الإقامة بين السفر والعودة من 21 يوما حتى 23 يوما بسعر 14100 جنيه ومدة الإقامة من 18 يوما الى 20 يوما بسعر 14900 جنيه ومدة الإقامة 17 يوما أو أقل خارج الأيام المميزة 16400 جنيه، علما أن جميع هذه الأسعار شاملة الرسوم والضرائب على عكس ما اعلنته شركات طيران أخرى من أسعار غير شاملة الضرائب.

كما ان نسبة المسافرين منذ بداية الموسم في 9 أغسطس حتى 25 اغسطس تمثل 97% من الحجاج المستهدف نقلهم هذا العام بأسعار تبدأ من 10650 جنيها ويتم تسعيرها طبقا لمدة البرنامج.

كما توضح مصر للطيران أن حجاج القرعة والتضامن يمثلون أكثر من 60% من إجمالي الحجاج المخطط نقلهم هذا العام يتراوح أسعار تذاكرهم جميعا بين 10350 جنيها و10650 جنيها وهو أقل من سعر تكلفة تشغيل هذه الرحلات والمبنية بشكل اساسي على اسعار الدولار والذي تم تحرير سعر صرفه مؤخرا من 8.80 جنيهات الى 18 جنيها حاليا والذي يمثل 85% من تكلفة التشغيل.

واخيرا تؤكد مصر للطيران أنها على استعداد لتلبية اي طلبات لكل الشركات والهيئات الراغبة في الحجز على مصر للطيران والتي لها مطلق الحرية في اختيار الشريحة السعرية التي تناسبها والتي تبدأ من 10650 جنيها مع تطبيق شروط السعر من حيث مواعيد السفر ومدة الإقامة.