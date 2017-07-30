قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، إحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم و60 آخرين باقتحام قسم شرطة حلوان وإحراقه على نحو أسفر عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.



وحددت المحكمة جلسة 10 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، والمتهمون الذين تقررت إحالتهم إلى فضيلة المفتي هم: عبد المنعم محروس جيلاني، المحمدي محمد الغنام، علي عبد التواب سلمان، حسانين رشاد الحمدي، محمود مصطفى علي، ناجي علي عمار، محمود حمدي خميس ومحمد صادق عبده.