القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» ان الاجتماع الأول للمجلس القومى لمكافحة الإرهاب سيعقد هذا الأسبوع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث من المنتظر ان يقدم أعضاء المجلس رؤيتهم لخطة العمل العاجلة لتنفيذ خطة المجلس لمقاومة الإرهاب والتطرف عبر القنوات الأمنية والبرلمانية من خلال خريطة تشريعات ستتم مناقشتها تمهيدا لإصدارها في الدورة الجديدة لمجلس النواب.

هذا، وتعكف الأحزاب السياسية حاليا على الانتهاء من وضع خطة هدفها مساعدة المجلس الجديد في مهام عمله، حيث قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار علاء عابد لـ «الأنباء»: إن الحزب سيتقدم رسميا من خلال البرلمان بتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس من سن 9 سنوات، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتجميع جانب كبير من هذه المادة من مختلف دول العالم للاستفادة منها، كما قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومى: إن دور المجلس لن يقتصر على وضع الرؤية والاستراتيجية الأمنية فقط، ولكن يمتد ليشمل جميع السبل الممكنة لمقاومة التطرف الفكري والأفكار المغلوطة خاصة بين الشباب.