القاهرة - هالة عمران

في إطار الاستعدادات الخاصة ببدء تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ان أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية سيغادر مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة يوم 12 أغسطس ويضم 750 حاجا، على ان تتوالى الأفواج تباعا حتى 25 أغسطس.

وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مساعدة الحجيج على إتمام الشعائر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في المطارات مع المتابعة المستمرة لهم بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، كما أوضحت ان جميع الحجاج التابعين للجمعيات والبالغ عددهم 12 ألف حاج قاموا بتسديد تكلفة برامج الحج ذات المستويات الأربعة والمعلنة الشهر الماضي.



وأكدت والي نجاح الوزارة في إبرام كل تعاقداتها وسداد كل الالتزامات المالية الخاصة بموسم الحج، وذلك وفقا للتكلفة المعلنة لكل مستوى، مشيرة الى أن جميع الخدمات المقدمة للحجاج ‏سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية قد تم حجزها مسبقا ولا يوجد أي تغيير في هذه التكلفة.