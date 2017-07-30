الاستمرار بالسماح للطلاب بتسجيل 60 رغبة كما كان معمولاً في العام الماضي

القاهرة - مجدى عبدالرحمن

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارا من أمس السبت وحتى الثلاثاء 15 أغسطس المقبل بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

كما قررت الوزارة فتح فرع لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية بجامعة الإسكندرية بمبنى المدينة الجامعية بعزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة، إلى جانب فتح فرع آخر لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات بأسيوط، بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة بمقر المدينة الجامعية للطلاب جامعة القاهرة.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية المتخصصة، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط، كما تقرر الاستمرار بالسماح للطلاب بتسجيل عدد (60 رغبة) كما كان معمولا به في العام الماضي وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد والحد أو القضاء نهائيا على ظاهرة استنفاد الرغبات التي اشتكى منها الكثير من الطلاب في الأعوام السابقة.

وحددت الوزارة مواعيد صرف الأوراق ورقم التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث تقرر أن يكون صرف الأوراق وأرقام التسجيل للطلاب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء، يوميا في الفترة المحددة.



وعلى الطالب إحضار المستندات الآتية: أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات ولا تقبل صور أو حتى صورة طبق الأصل، وأصل شهادة الميلاد، وبالنسبة للشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوف جميع الأختام والتصديقات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم فقد تقرر أن يتم صرف الأوراق لهؤلاء الطلاب طبقا للترتيب التالي فقد تقرر أن يتم صرف الأوراق للشهادات المعادلة العربية، بالنسبة للسعودية بنين تقرر السبت والاحد، والسعودية بنات يومي الاثنين والثلاثاء 31 يوليو الجاري وأول أغسطس المقبل، والإمارات الأربعاء 2 أغسطس المقبل والكويت 3 أغسطس المقبل وسلطنة عمان والأردن الجمعة 4 أغسطس وقطر واليمن والبحرين السبت 5 أغسطس والسودان وليبيا الأحد 6 أغسطس وللشهادات الأخرى وللطلاب الذين تخلفوا عن صرف الأوراق خلال الأيام المحددة لهم من جميع الدول السابق ذكرها تحدد يوم الاثنين 7 أغسطس المقبل.

كما قررت الوزارة أن يتم صرف الأوراق للشهادات المعادلة الأجنبية، البكالوريا الدولية والبكالوريا الفرنسية امس السبت، والثانوية الكندية والثانوية الألمانية اليوم الأحد، والدبلومة الأميركية الاثنين والثلاثاء 31 يوليو الجاري وأول أغسطس المقبل، والثانوية الإنجليزية الأربعاء والخميس 2 و3 أغسطس، وللشهادات الأخرى وللطلاب الذين تخلفوا عن صرف الأوراق خلال الأيام المحددة لهم من جميع الشهادات السابق ذكرها أيام 4 و5 و6 و7 أغسطس.

وتقرر أن يكون بدء إدخال البيانات على الحاسب الآلي غدا الأحد حتى يوم الثلاثاء 15 أغسطس المقبل عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء يوميا، ويمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.