القاهرة - ناهد أمام

توقع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بروتوكول تعاون اليوم الأحد بهدف دعم تشجيع الاستثمار وإعطاء حوافز للعاملين بالخارج ممن لديهم الرغبة للاستثمار داخل مصر.

إلى ذلك، التقت نصر بالنائبة الأولى لرئيس الوزراء الروماني سيفيل شحادة، وذلك على هامش زيارتها إلى بوخارست وترأسها اللجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي، حيث أكدت على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ورومانيا، والتي تحظى بمستوى عال من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر، أخذا في الاعتبار ما يتوافر لدى البلدين من إمكانات كبيرة، حيث تعتبر اجتماعات اللجنة المشتركة، بمنزلة الركيزة الأساسية التي يتم من خلالها بحث ومناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية في شتى مجالاته.

وعرضت الوزيرة، الفرص الاستثمارية في مصر، في القطاعات المختلفة وبالأخص المشروعات القومية الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.



بدورها، أشادت سيفيل شحادة بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، وجهود تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدة على متانة العلاقات بين البلدين، وتطلع بلادها لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر على جميع الأصعدة.