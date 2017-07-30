القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي، البدء اليوم الأحد في سحب كراسات شروط الحجز لـ 86 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بـ 23 مدينة جديدة، موضحا أن كل جهاز مدينة من المدن المطروح بها الأراضي، تتوافر به كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي بذات المدينة فقط، وعلى الشركة التي ترغب في الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط ابتداء من اليوم 30 يوليو من مقر جهاز المدينة التي يرغب في الحجز بها، باستثناء الأراضي المطروحة بنظام الشراكة، فيتم سحب كراسات الشروط الخاصة بها من مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد.

وقال ان الأراضي مطروحة بـ 3 أنظمة، وهي: 59 قطعة بنظام السعر المحدد، و14 قطعة بنظام المظاريف المغلقة، و13 قطعة بنظام الشراكة، موضحا أن القطع المطروحة بـ 23 مدينة جديدة، وهي: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، والشيخ زايد وامتدادها، وبدر، وجنوب مارينا، و6 أكتوبر، والسادات، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، و15 مايو، والفيوم الجديدة، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط (ناصر)، والقرى السياحية.

وأضاف الوزير تم طرح 59 قطعة أرض عمرانية متكاملة بنظام سعر متر محدد، بمساحات تتراوح بين (4.10 فدانين حتى 402.5 فدان) بـ 19 مدينة جديدة هي: القاهرة الجديدة ـ القرى السياحية ـ قنا الجديدة ـ سوهاج الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ برج العرب الجديدة ـ بدر ـ المنيا الجديدة – 15 مايو - الفيوم الجديدة ـ العاشر من رمضان ـ الصالحية الجديدة ـ 6 أكتوبر ـ السادات ـ أسيوط الجديدة ـ أخميم الجديدة ـ أسوان الجديدة - غرب قنا ـ غرب أسيوط (ناصر).

وأشار مدبولي إلى أن الأراضي المطروحة تتميز بالتنوع الكبير في مساحاتها ومواقعها بالمدن السابق ذكرها، فعلى سبيل المثال تضم مدينة 6 أكتوبر ضمن هذا الطرح 4 قطع أراض بمساحات (10، 31، 70، 400) فدان، وبمناطق متميزة، بحيث تقع غالبية تلك القطع بمنطقة التوسعات الشرقية بالمدينة بالقرب من محور 26 يوليو، وكذلك تضم مدينة القاهرة الجديدة ضمن هذا الطرح 5 قطع أراض بمساحات من 12 حتى 21 فدانا للقطعة بمنطقة الجامعات بالمدينة، والتي تقع بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وبعض المشروعات الاستثمارية المميزة بالمدينة، كما كان للتجمعين الجديدين غرب أسيوط (ناصر) وغرب قنا نصيب من ذلك الطرح اذ ضمت كل منهما قطعة ارض بمواقع شديدة التميز بهذين التجمعين.

وأعلن الوزير أن الطرح يشمل أيضا أراضي عمرانية متكاملة بنظام المزايدة بالأظرف المغلقة، وهى (14) قطعة أرض مطروحة بمساحات من (10 أفدنة حتى 105 أفدنة) بعدد 6 مدن جديدة هي (6 أكتوبر ـ العبور ـ الشروق ـ مدينة الشيخ زايد وامتدادها ـ أسوان الجديدة ـ دمياط الجديدة) وتلك الأراضي تتميز بالموقع الفريد، فعلى سبيل المثال تضم مدينة 6 أكتوبر ضمن هذا الطرح عدد 3 قطع أراض بمواقع تقع مباشرة على محور 26 يوليو، وكذا طريق الواحات، وبأنشطة عمرانية ومختلطة، لتكون ضمن العلامات المميزة بالمدينة، وكذا مدينة دمياط الجديدة والتي يطرح بها 3 قطع أراض ذات إطلالة مباشرة على البحر المتوسط، ومساحات متنوعة من 71 حتى 105 أفدنة للقطعة، وكذا مدينة أسوان الجديدة، التي يطرح بها قطعتا أرض بمساحات من 26 حتى 80 فدانا للقطعة، والأراضي المطروحة تطل مباشرة على النيل، وفى مدينة الشيخ زايد وامتدادها تم طرح أراضي متميزة، وعليها طلب شديد، حيث تضم مدينة الشيخ زايد قطعتي أرض شديدتي التميز والندرة، تقعان في قلب المدينة، وعلى محاور حركة رئيسية، وبالقرب من مشروعات مميزة، كما يضم الطرح قطعتي ارض بامتداد المدينة بمتوسط مساحة 45 فدانا للقطعة، وكذلك مدينتا الشروق والعبور اللتان تضمان قطعتي ارض شديدتي التميز والندرة، لوقوعهما على محاور حركة رئيسية وبمناطق مميزة بالمدينتين.

وقال مدبولى: بشأن قطع الأراضي الاستثمارية متنوعة الأنشطة، التي سيتم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وهو المحور الذي انتهجته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرا، لضمان عوائد مستمرة لقطع الأراضي الاستثمارية المميزة بالمدن الجديدة، ولقيام الهيئة بلعب دور رئيسي في إقامة مشروعات رائدة بالمدن الجديدة، فتم طرح (13) قطعة ارض ضمن هذا المحور، بمساحات تتراوح بين (58 فدانا و2800 فدان) في 4 مدن جديدة هي (القاهرة الجديدة ـ 6 أكتوبر ـ الشيخ زايد ـ جنوب مارينا) وتتنوع الأنشطة المطروحة ما بين أنشطة عمرانية متكاملة وأنشطة سياحية وعمرانية مختلطة وأنشطة مختلطة، وتتميز تلك الأراضي بصورة كبيرة من حيث الموقع والاشتراطات البنائية المسموح بها، وضمن الأراضي المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة 6 قطع اراض شديدة التميز بالمدينة تطل على محاور حركة رئيسية بالمدينة، منها الطريق الدائري الأوسطي، وامتداد طريق التسعين، كما تقع تلك القطع بالقرب من مشروعات استثمارية متميزة بالمدينة.

وأضاف وزير الإسكان: مدينة 6 أكتوبر مطروح بها قطعة أرض بمساحة 144 فدانا بمنطقة التوسعات الشمالية، تتميز بقربها من محور 26 يوليو، كما أنها تجاور مشروعات عمرانية مميزة بتلك المنطقة، وفى مدينة الشيخ زايد تم طرح 3 قطع اراض بمساحات من 59 حتى 410 أفدنة، بمواقع شديدة التميز والتفرد بالمدينة، كما تم طرح قطعة الأرض المقترحة لإقامة مشروع «زايد كريستال سبارك» الواقع على محور 26 يوليو مباشرة، وباشتراطات بنائية مميزة بارتفاعات تصل إلى 36 مترا، ويسمح بإقامة برج بارتفاع يصل إلى 150 مترا، كما يضم امتداد مدينة الشيخ زايد قطعتي أرض بمساحات كبيرة 500، و1000 فدان بمناطق شديدة التميز، كما تتميز الأرض المطروحة أيضا بجنوب مارينا، والذي سيكون مركزا سياحيا شديد التميز والتفرد المكاني بمنطقة الساحل الشمالي، كما يسمح بها بإقامة 3 أبراج بارتفاعات (45م، 51م، 63م).

من جانبه أوضح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م. طارق السباعي أنه بالنسبة للأراضي المطروحة للبيع بنظام السعر المحدد، فيتم طرح 59 قطعة أرض بين الشركات القائمة بمساحة مختلفة لإقامة نشاط عمراني متكامل بـ 19 مدينة جديدة، بإجمالي مساحة 1664.24 فدانا، ويتم البيع بين الشركات القائمة، بحيث تتقدم الشركة الراغبة بطلب الشراء متضمنا نسبة سداد المقدم وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض، طبقا لموقع ومساحة كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط) ويتم سداده نقدا بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه يتم تخصيص الأرض للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبولة فنيا، ويتم السداد كالتالي: استكمال سداد أعلى نسبة مقدم ـ لا تقل عن 15% من إجمالي ثمن الأرض للمساحات من (4.35 أفدنة وحتى 20 فدانا)، ولا تقل عن 10% من إجمالي ثمن الأرض للمساحات من (21.17 فدانا وحتى 402.5 فدان) ـ الواردة بالعرض المقدم نقدا أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفي بالإضافة إلي 1% مصاريف إدارية و0.5% مصاريف مجلس الأمناء، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطارها بالموافقة علي البيع، أو سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطارها بالموافقة على البيع، ويجوز سداد باقي القيمة خلال فترة 4 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافا إليها عائد استثماري يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2%، على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، على أن يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط محملة بالفوائد باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأوضح أنه يتم تقديم العروض ابتداء من يوم الأحد الموافق 20/8/2017، وحتى يوم الخميس 24/8/2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طريق الحرية امتداد محور 26 يوليو ـ مدخل 2 ـ مدينة الشيخ زايد)، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، والخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg.

وبشأن الأراضي المطروحة للبيع بنظام المظاريف المغلقة، قال: يتم طرح 14 قطعة أرض استثمارية مميزة بين الشركات القائمة بمساحات مختلفة لإقامة نشاط عمراني متكامل وأنشطة استثمارية مختلفة بـ 6 مدن جديدة، بإجمالي مساحة 733.82 فدانا، ويتم البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين المتقدمين، بحيث يتقدم الراغب بعرض فني وعرض مالي وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 15 /8/ 2017، الساعة 10 صباحا بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ويتم التقييم الفني للعروض طبقا للضوابط العامة لأسس التقييم الموضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 19/ 9/ 2017، الساعة 12 ظهرا، بجهاز المدينة المقدم بشأنه العطاء، ويتراوح تأمين دخول المزايدة بين (750 ألف جنيه و9 ملايين جنيه)، طبقا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، ويسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناء على الطلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويقدم ضمن المظروف الفني، ويتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيا، موضحا أن السعر المقدم في العرض المالي هو سعر السداد الفوري، ويتم السداد بالنظام التالي: يتم استكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسي بها المزايدة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مصاريف مجلس الأمناء، خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ صدور أمر الإسناد، أو سداد باقي القيمة على 4 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافا إليها عائد استثماري يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد + 2%، على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد وحتى تاريخ الاستحقاق، على أن يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وقال: فيما يتعلق بالأراضي المطروحة للبيع بنظام الشراكة، فتم طرح 13 قطعة أرض استثمارية بين الشركات الرائدة بمساحات مختلفة (58 فدانا و2800 فدان)، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بـ 4 مدن جديدة، بإجمالي مساحة 6573.05 فدانا، ويتم البيع بنظام المشاركة سواء حصة عينية أو نقدية أو كليهما بين الشركات الرائدة في مجال نشاط قطعة الأرض، والتي قامت بتنمية مشروعات لا تقل مساحاتها عن المساحة الإجمالية، وطبقا لسابقة الخبرة والملاءة المالية المناسبة لقطعة الأرض المتقدم لها، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 22 /8/ 2017 الساعة 10 صباحا بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وجدية الحجز تبلغ 2% من قيمة الأرض طبقا لموقع ومساحة كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، ويسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفي باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو بخطاب ضمان بنكي معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة، موضحا أن الشركات الراغبة في الحجز تتقدم لشراء كراسات الشروط ابتداء من غد الأحد الموافق 30/ 7/ 2017، من مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طريق الحرية امتداد محور 26 يوليو ـ مدخل 2 ـ مدينة الشيخ زايد)، ويتم تخصيص الأرض للشركة المقبولة فنيا وطبقا للمعايير والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض ابتداء من يوم الأحد الموافق 24/ 9/ 2017 وحتى يوم الخميس الموافق 28/ 9/ 2017، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، والخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg.

وفي سياق آخر، قالت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مي عبدالحميد إن غدا الاثنين آخر فرصة لتحديث البيانات للحاجزين بالإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي (الكراسة الزرقاء ـ بدء التسليم خلال عام)، والمنطبق عليهم الشروط، وتم تغيير بعض بياناتهم (تشمل: محل الإقامة ـ جهة العمل ـ دخل الزوج والزوجة ـ أرقام التليفونات ـ الحالة الاجتماعية ـ غيرها) السابق تسجيلها باستمارة الحجز المقدمة منهم، أو بالأوراق والمستندات المرفقة بها، وذلك خلال الفترة من تاريخ التقدم للحجز حتى تاريخه.

وأوضحت أن عليهم تقديم البيانات المراد تحديثها، والمستندات الدالة على التغيير، مرفقا بها صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم للحجز داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز المتقدم للحجز به، وإرسالها بالبريد على فرع بنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا ـ شارع الهرم ـ جيزة).