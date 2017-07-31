إعداد: مجدي عبدالرحمن وهالة عمران

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعدم جواز نظر الاستشكال المقدم من أحد المحامين على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (أول درجة) بانعدام أثر وإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في شهر أبريل من العام الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. واستندت المحكمة إلى سابقة الفصل في الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد الحكم.

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قالت صحيفة الوفد إن رجال جمارك مطار برج العرب بالإسكندرية في مصر نجحوا أمس في إحباط محاولة قيام رجل أعمال بتهريب 800 ألف جنيه إلى الكويت قام بإخفائها داخل جيوب سرية بحقائبه الخاصة.

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أصدر وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار قرارا لمسؤولي الجامعات الخاصة بمكتب التنسيق بان يكون قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بشهادة موثقة «طبق الأصل» تكون معتمدة من الجهات الرسمية المطلوبة حتى يتسنى للطلاب الحصول على الشهادة الأصلية وتقديمها للجامعات بعد ذلك.

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قررت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب المصريين الذين أدوا امتحاناتهم هذا العام بنظام أبناؤنا بالخارج بالقنصليات المصرية بأداء اختبارات الالتحاق للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، كما تقرر السماح بدخول اختبارات القبول للطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة غير معادلة للمنهج المصري حال حصول على شهادة امتحان تحديد المستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها محل سكنه واستيفاء شروط التقدم.

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة 14 أغسطس المقبل.

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أعلن المتحدث العسكري أن القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار بشمال سيناء التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء، حيث عثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلا عن كمية من الأجهزة الإلكترونية وكاميرات التصوير وأجهزة اتصال وعدد من الكتب والوثائق ذات الطابع التكفيري وكمية من الملابس والمهمات العسكرية التي تستخدمها العناصر الإرهابية.

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نفى مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تم تداوله حول جفاف بحيرة ناصر، وفي ذات التقرير نفت وزارة التموين زيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية وأشارت إلى ان سعر كيلو اللحوم المجمدة هو 60 جنيها والسودانية الطازجة هو 80 جنيها وكيلو الدواجن المستوردة هو 31 جنيها.

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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والى أن الدولة رصدت 100 مليون جنيه لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في برامج تنظيم الأسرة، كما أشارت إلى ان 90% من المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» جميعهم سيدات منهن 93% متزوجات.

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خلص الاجتماع التشاوري الأول لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والذي دعت إليه الهيئة الوطنية للصحافة الى تشكيل لجنة تنسيقية لإعداد أجندة الاجتماعات المقبلة، بحيث تصبح تلك الاجتماعات آلية مستدامة لتبادل الرؤية والأفكار حول العمل الصحفي بكل جوانبه وأبعاده.