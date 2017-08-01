السيسي يؤكد أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق

أزمة الوراق.. 90% من الجزيرة مملوكة للأهالي و10% فقط مغتصبة من الحكومة القاهرة - خديجة حمودة مجدي عبدالرحمن ووكالات

أكد السفير السعودي بمصر أحمد القطان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر باستضافة 1000 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية لأداء فريضة الحج هذا العام تقديرا منه لما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن أوطانهم.

وأضاف القطان في تصريحات خاصة مع قناة «OTV» أنه ستتم استضافة 1000 من أسر الشهداء الفلسطينيين 500 من قطاع غزة و500 من الضفة الغربية، لافتا إلى أن هذا الأمر له سنوات عديدة ولكن هذا العام أضاف الملك سلمان 1000 من أسر شهداء الجيش والشرطة المصرية.

تضامن مع حادث القطيف

من جهه أخرى، دانت مصر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة القطيف السعودية امس الأول، مجددة تضامنها الكامل مع الرياض في مواجهة الإرهاب، حيث أكدت وزارة الخارجية في بيان دعم مصر لكل الإجراءات التي تتخذها السعودية لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية في سبيل حماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها، كما شددت على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وإيحاد رؤية شاملة لوقف انتشار هذه الظاهرة والتصدي لمموليها وأدوات نشرها وترويجها.

الرقابة على الأسواق

إلى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية تكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار والتخفيف من الأعباء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ منظومة دعم الخبز الجديدة، مشددا على ضرورة استكمال إنشاء الصوامع والشون الجديدة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مساء امس الأول مع رئيس مجلس الوزراء م. شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، والعدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، والمالية د. عمرو الجارحي، والتموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث شدد السيسي على ضرورة العمل على وضع توصيات مؤتمر الشباب الرابع قيد التنفيذ، فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ القرارات والتكليفات التي صدرت للحكومة والجهات المعنية بالدولة في ختام أعمال المؤتمر، ومن أهمها المشروعات المقترح تنفيذها بمحافظات غرب الدلتا، ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من التقسيم الإداري الجديد لجميع محافظات الجمهورية.

قاعدة البيانات المتكاملة

كما تمت مناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها لإنشاء منظومة قاعدة البيانات المتكاملة للدولة بمشاركة كل المؤسسات والجهات المعنية، حيث تم التشديد على استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق التكامل المنشود بين قواعد البيانات، وتوفير كل وسائل الدعم والإمكانات المتاحة للانتهاء من تلك المنظومة في أقرب فرصة، والتي تعد مشروعا قوميا لتوفير قاعدة بيانات متكاملة لمصر، كما تناول الاجتماع مستجدات الموقف بشأن جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة.

قانون الإجراءات الجنائية

وفي غضون ذلك، تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جلسات استماع حول قانون الإجراءات الجنائية اعتبارا من غد الأربعاء، حيث أفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب بأن اللجنة ستعقد 3 اجتماعات على مدار أيام 2 و8 و9 أغسطس المقبل بقاعة مجلس الشورى (سابقا)، وكان وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان قد صرح في 11 يوليو بأن الحكومة أحالت مشروع قانون متكامل حول الإجراءات الجنائية إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل تقديمه إلى مجلس النواب.

خلية تنظيم الظواهري

قضائيا، أيدت محكمة النقض في جلستها امس برئاسة المستشار طه قاسم نائب رئيس المحكمة، أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحق 26 متهما، مع تعديل الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 10 متهمين آخرين لتكون السجن المؤبد 25 عاما، في قضية إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تنظيم الظواهري».

أزمة جزيرة الوراق

وفي ملف أزمة ملف جزيرة الوراق بالجيزة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين ساكني الجزيرة والسلطان الأمنية خلفت وراءها أعدادا من الجرحى منذ اكثر من اسبوعين، تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل عبر تسريبات جديدة كشفت عنها اجتماعات غير معلنة لوزير التنمية المحلية د. هشام الشريف ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي ود. عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني، حيث تأكد من واقع الخرائط الموثقة أن نسبة اغتصاب أراضي الدولة في الجزيرة لا تتجاوز 10% فقط وان الملكية ثابتة وموثقة للأهالي ساكني الجزيرة في نحو 90% من الجزيرة وهو ما كان سببا رئيسيا وراء تعليق تنفيذ قرارات الإزالة إلى أن تتم إعادة تقييم الموقف من جديد، كما تم خلال الاجتماع تقييم الأحداث التي جرت في الجزيرة عندما حاولت قوات الأمن والمحافظة تنفيذ 700 قرار إزالة للمواطنين وتصدى الأهالي لها واندلعت اشتباكات بين قوات التنفيذ والمواطنين وأدت إلى مصرع مواطن وإصابة 19 آخرين وإصابة 37 من أفراد الشرطة.

مدينة العلمين الجديدة

الى ذلك، كشف التخطيط النهائي لمدينة العلمين الجديدة تشييد مبنى لرئاسة الجمهورية وآخر لرئاسة الوزراء كما تقرر بناء 25 ألف غرفة سياحية بالمدينة بتكلفة مبدئية للمشاريع بالمدينة 5 مليارات دولار، ووفقا للتخطيط فإن المدينة تمتد إلى 14 كيلومترا على مساحة 50 ألف فدان ويجري العمل على إنشاء بحيرة جديدة عملاقة بالمدينة حيث تتواجد شركة تتولى أعمال الحفر، كما تقرر بناء أبراج على البحر ترتفع إلى 38 طابقا إلى جانب الفنادق والفيلات.