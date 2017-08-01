أؤيد إعفاء كل متعلقات العائد نهائياً وسيارته من الرسوم الجمركية

حوار: مجدي عبدالرحمن

أكدت النائبة نوسيلة ابو العمرو عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية في حوار خاص مع «الأنباء» ضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون يمنح المصريين العائدين بصفة نهائية من الخارج إعفاءات جمركية على كافة متعلقاتهم بما فيها اعفاء السيارة من كافة الرسوم الجمركية، ومشيدة في هذا الإطار بجهود وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم لتحقيق هذا المطلب الذي ينادي به جموع العاملين في الخارج، وبعثت النائبة نوسيلة ابو العمرو برسالة تحية وتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ما يقوم به من جهود هائلة من اجل نصرة القضايا العربية إضافة إلى ما قام به صوب مصر خلال ثورة 30 يونيو، ومبينة ان رسائل المصريين في الكويت التي تصل لها تحمل عبارات الإشادة بتعاون الحكومة الكويتية معهم الى جانب ما تتمتع به علاقات الشعبين الشقيقين..

وإلى تفاصيل الحوار:

بداية اعلم انك تتلقين العديد من الرسائل التي تحمل اقتراحات ومطالب المصريين العاملين بالكويت فما هو انطباعك عن تلك الرسائل وما تحمله؟

٭ بداية يجب ان ابعث من مقر مجلس النواب المصري بتحية تقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ما يقوم به من جهود هائلة من اجل نصرة القضايا العربية إضافة إلى ما قام به صوب مصر خلال ثورة 30 يونيو ووقوفه إلى جانب مصر لعبور عنق الزجاجة، وأقول للشعب الكويتي هنيئا لكم تلك القيادة الحكيمة لاسيما ان علاقات مصر والكويت ممتدة في جسور التاريخ، كما ابعث تحية تقدير وإعجاب شديدة إلى المصريين العاملين في الكويت الذين يمثلون مصر كسفراء لها في الخارج، كما ابعث بتحية تقدير إلى الشعب الكويتي الشقيق الذي وقف إلى جانب مصر في محنتها مع الحكم الإخواني الذي كاد أن يصل بمصر الى المصير المجهول لولا نصرة الله للشعب بنجاح ثورة 30 يونيو. اما عن انطباعي حول رسائل أوضاع المصريين في الكويت فهي جيدة جدا وتبعث بروح الأخوة بين الشعبين الشقيقين، فلا توجد مشاكل بالمعنى المفهوم أو العميق في حين يتطرق جزء كبير من تلك الرسائل إلى الرغبة في الحصول على المزيد من التسهيلات حيال تنفيذ تعاملاتهم بعطلاتهم السنوية خاصة استخراج الأوراق الرسمية سواء تصاريح العمل أو بطاقات الرقم القومي وخلافه.

هل لاحظتِ أن هناك تغيرا في شكل العلاقة بين المصريين بالخارج والوطن سواء في التحويلات النقدية أو الحرص على تلبية نداء الوطن؟

٭ نعم فالمصريون في الكويت يستحقون كل التقدير والاحترام لمساهمتهم من خارج حدود الوطن في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مواقفهم وتصرفاتهم كما اطالبهم بمواصلة تلك المساندة من خلال الحرص الكامل على أن تكون تحويلاتهم عبر القنوات الشرعية في البنوك المصرية، لاسيما ان هناك من يوصفون بسماسرة الشر الذين يسعون لإغراء المصريين بالتحويل خارج القنوات الشرعية لخلق تجارة سوق موازية للعملة الصعبة، ومن البرلمان اقول ان هناك حديثا حول مجموعة من التشريعات الجديدة التي يتطلع بعض النواب لإصدارها لخدمة المصريين في الخارج وما يرتبط منها بتحقيق العدالة بين الجميع.

نود الاطلاع على ابرز مواد القوانين التي تقدمتِ بها الى البرلمان؟

٭ أتطلع بشكل عام من خلال مقترحاتي البرلمانية إلى تحقيق العدالة بين المصريين في الخارج والداخل ولذلك أعددت أول مشروع قانون يحقق فائدة مزدوجة للعاملين المصريين في الخارج والداخل ويضع قواعد تضمن تحقيق العدالة للإسهام في حل أزمة البطالة التي وصلت إلى أعداد كبيرة تحمل الدولة أعباء إضافية من خلال المطالبة بسن تشريع يمنح العاطلين معاشا شهريا ضمن منظومة معاش «تكافل وكرامة»، كما اقترحت مشروعا بقانون آخر ينص على أن يكون للمعار في الخارج مثل المدرسين وغيرهم حق العودة إلى وظيفته الحكومية حال انتهاء إعارته التي تصل الى 4 سنوات على ألا يتم تمديد إعارته لإفساح المجال أمام الآخرين وتحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، على أن يصرف العائد من الإعارة كافة مستحقاته من علاوات اجتماعية تم صرفها للعاملين في الداخل خلال فترة إعارته ومع الاحتفاظ بحقوقه في الترقيات خلال فترة اعارته، وبالنسبة للذين يتعاقدون للعمل في الخارج بصفة شخصية ويكون موظفا حكوميا فعليه ان يحدد خلال فترة بين 3 و6 اشهر كحد اقصى للاختيار بين العودة إلى عمله أو تقديم استقالته من العمل لتوفير درجة وظيفية للخريجين الجدد الباحثين عن العمل.

طرح منذ عام تقريبا الحديث عن مشروع قانون بإعفاءات جديدة للمصريين في الخارج فأين وصل هذا الأمر؟

٭ أقولها وبصراحة انه يجب إصدار مشروع قانون جديد يمنح المصريين العائدين بصفة نهائية من الخارج إعفاءات جمركية على كافة متعلقاتهم باعتبارها متعلقات شخصية مستعملة بما فيها الأجهزة المنزلية المستعملة، مع سرعة اقرار قانون ايضا يعفي سيارة العائد نهائيا من الخارج من كافة الرسوم الجمركية، وبصراحة فأنا أحيي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم على ما قامت وتقوم به من اجل رعاية أبنائنا في الخارج وتسعى إلى تقديم المزيد من الخدمات والتيسيرات من خلال التحرك لدى كافة الأجهزة ومنها انجاز منظومة العمل بنظام الشباك الواحد لخدمة المصريين في انهاء أوراقهم الثبوتية حتى لا تضيع اجازتهم بين المصالح الحكومية.