قال مصدر أمنى: إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أصدر قرارا بإبعاد أوغندية الجنسية إلى خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالأمن العام.

***

يقوم وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة اليوم بوضع حجر أساس مشروع إنشاء سوق التونسي الحضاري الجديد بحي البساتين الذي استغرق تجهيزه 24 شهرا على مراحل متوازية بتكلفة 180 مليون جنيه.

***

اعتمد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 100 فدان والمخصصة لمحافظة القاهرة بمنطقة شمال الحي الرابع بمدينة بدر بنظام نقل الأصول، لإقامة مشروع إسكان اجتماعي عليها لصالح المحافظة.