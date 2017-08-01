القاهرة - ناهد امام

اعلن رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الإماراتية محمد العبار، عن رغبته في زيادة استثماراته شركته بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قيام الحكومة المصرية بطرح الكثير من المشروعات امام المستثمرين.

وأشار العبار خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر إلى رغبته في ضخ استثمارات جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة في القاهرة وجنوب سيناء، كما أكد حرصه على دعم الاقتصاد المصري، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

بدورها، أشادت نصر، باستثمارات شركة اعمار في مصر، ودورها في تحقيق التنمية، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة، يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه، وأوضحت، أن الوزارة ستعلن قريبا عن الخريطة الاستثمارية التي تم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات، وتتضمن نحو 600 فرصة استثمارية في المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين العرب والأجانب، مؤكدة أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

واتفق الجانبان، على قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، في المشروعات التي يعتزم العبار اقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

من ناحية اخرى ناقشت نصر مع سفير المكسيك بالقاهرة، جوزيه اوكتافيو تريب، زيادة الاستثمارات المكسيكية في مصر، كما اتفق الجانبان على تأسيس مجلس استثمار «مصري - مكسيكي»، لتفعيل أوجه التعاون بين كلا البلدين، لاسيما ان حجم الاستثمارات المكسيكية في مصر قد بلغت نحو 1.2 مليار دولار.