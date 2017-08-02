توصلت مجموعة من طلاب الهندسة الميكانيكية إلى فكرة لمساعدة ذوي الإعاقة على التنقل في شوارع القاهرة الصاخبة.



ولسد فجوة في السوق، طور فريق من طلاب جامعة حلوان بالقاهرة مركبة تعمل بالطاقة الشمسية تمكن ذوي الإعاقة من السفر لمسافات طويلة دون أي مساعدة.



وقال رئيس الفريق المشارك في المشروع أحمد عادل لبيب «في بداية السنة كنا نفكر في عمل مشروع تخرج يخدم الناس المقعدين، فبدأنا نشوف ايه اللي موجود في السوق؟ ايه اللي موجود في البلد؟ بتقدملهم ايه؟ فلقيناهم مقدمين لهم كراسي بالكهربا أو كراسي يدوي بيقدروا يحركوها عن طريق اليد.. بس دي كراسي محدش يقدر ينتقل بيها مسافات كبيرة ميقدرش ينتقل بيها من مصر الجديدة لمدينة نصر، أو مدينة نصر للمعادي.. مبيقدرش ينتقل لمسافات كبيرة.. ففكرنا إن احنا نعملهم عربية ثلاثية.



العربية الثلاثية دي يقدروا ينتقلوا بيها مسافات كبيرة.



هما ميحتجوش حد يساعدهم إن هما يسوقوها أو يقفوا بيها.. ولو وقفوا بيها فيها إيمرجنسي سيستم (نظام طوارئ) يقدر يحركوها مانيوال لأي ظرف من الطوارئ.. وسرعتها بتصل لـ55 كيلومتر في الساعة.. دي سرعة كويسة جدا في مصر بالذات».



وعلى الطريق، شرح أحد الطلاب طريقة عمل هذه المركبات الآلية، حيث يتم تشغيل السيارة بطريق التحكم عن بعد، وحرص الطلاب على تقليل تكاليف تشغيل السيارة، لذلك قاموا بتثبيت ألواح للطاقة الشمسية على سطحها لشحن البطارية التي تقوم بتشغيل المحرك.



ويقول الطلاب: إن السيارة ذات الثلاث العجلات ستمكن أيضا المعوقين في البلاد من الحصول على شعور بالاستقلال.