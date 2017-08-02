توقيع 6 عقود لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

تأجيل محاكمة 66 إرهابياً من «داعش الصعيد»

«موانئ دبي» تطلق 11 مشروعاً بالسويس والعين السخنة

القاهرة - خديجة حمودة - ناهد إمام - ووكالات

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، إنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، على حزمة من الخدمات الجديدة للمصريين بالخارج، بالموافقة على تخصيص مكتب بمراكز خدمة المواطنين بالمدن الجديدة، لإنهاء خدمات المصريين بالخارج، خاصة حاجزي مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين بالخارج، كما وافق على تخصيص نسبة من الوحدات بالحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة للمصريين بالخارج، خاصة أن هناك طلبات عديدة منهم لذلك.



وأعلنت مكرم أنه يتم التنسيق أيضا مع وزير الإسكان، وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، لتنظيم معرض عقاري بالولايات المتحدة الأميركية، في أكتوبر المقبل، يتم من خلاله عرض المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو غيرهما من المدن الجديدة.

مبادرة مصرية بمجلس الأمن

من جهه اخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد أنه سيتم خلال رئاسة مصر لمجلس الأمن والتي بدأت اعتبارا من امس الثلاثاء ولمدة شهر مناقشة مبادرة مطروحة من جانب مصر حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة.

كما أكد أبوزيد خلال لقائه الدوري مع المحررين الديبلوماسيين أن مصر ليست ضد إقامة مشروعات في حوض النيل ولكن خارج إطار مبادرة حوض النيل، إذ إنها لا تعتبر إطارا جامعا في الوقت الحالي.

وردا على استفسار حول ما تضمنته اجتماعات مجلس الشراكة الأوروبية من انتقادات وجهتها مصر فيما يتعلق بقيام الاتحاد الأوروبي إقرار برنامج فني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل، قال إن مصر بذلت ـ ولا تزال ـ جهودا في سبيل تقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل وإعادة تفعيل مبادرة حوض النيل على الأسس التي تأسست عليها المبادرة.

تدريب عسكري مع اليونان

عسكريا، أعلنت القوات المسلحة امس انطلاق التدريب البحري الجوي المصري - اليوناني المشترك «ميدوزا 2017» بمشاركة وحدات من القوات الجوية والبحرية المصرية والتي تضم حاملة الطائرات الميسترال أنور السادات والفرقاطة طراز فريم «تحيا مصر» والغواصة طراز (41) التي انضمت حديثا للخدمة في القوات البحرية المصرية والطائرات طراز (اف16) وعناصر من القوات البحرية والجوية اليونانية والذي يستمر لعدة أيام على سواحل البحر المتوسط.

عقود استثمار جديدة

الى ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل مراسم توقيع عقود استثمار جديدة وتسويات بمنطقة العين السخنة بالمنطقة الجنوبية لمحور تنمية قناة السويس مع 6 شركات بمساحة 16.200 مليون متر مربع حيث قام باعتمادها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورؤساء مجالس إدارات الشركات الـ 6 في حضور د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك من أجل تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحل المشكلات العالقة مع بعض المستثمرين بالمنطقة لاستكمال تنمية المنطقة الجنوبية وزيادة الاستثمارات الخاصة بهذه الشركات داخل المنطقة.

وعلى هامش زيارتها التفقدية لمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي لمحافظة كفر الشيخ والمنطقة الاستثمارية في المحافظة تمهيدا لزيارة رئيس الجمهورية للمحافظة قريبا، أعلنت سحر نصر لـ «الأنباء» أنه سيتم الإعلان عن اسم رئيس مجلس إدارة البورصة للفترة بين 2018 و2021 فور انعقاد الدورة الجديدة لمجلس النواب، مضيفة ان محسن عادل نائب الرئيس سيتولى أعمال رئاسة البورصة لحين صدور القرار من البرلمان وفقا للقانون.



وأكدت ان الوزارة حريصة على تأسيس مناطق استثمارية في كل المحافظات بشكل سريع، معلنة أنه سيتم اعطاء حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا..

11 مشروعا لمواني دبي

على صعيد متصل، أعلنت موانئ دبي العالمية ـ السخنة عن إطلاق 11 مشروعا ومبادرة تستهدف 7500 شخص في مدينتي السويس والعين السخنة ضمن خطتها المتكاملة لمشروعات ومبادرات التنمية المستدامة والتي من المقرر تنفيذها خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.

تنظيم ولاية الصعيد

وقضائيا، قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل أولى جلسات محاكمة 66 إرهابيا، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم «تنظيم ولاية الصعيد»، وجاء قرار التأجيل نظرا لعدم إحضار اثنين من المتهمين من محبسيهما.