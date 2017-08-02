تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 151.5 مليار جنيه خلال أغسطس الحالي، مبينة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة امس، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 34 و34 و37.5 و37.5 مليار جنيه على التوالي.



وأضافت أنه سيتم أيضا خلال الشهر ذاته طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2020) بقيمة 2.250 مليار جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق مايو 2022) بقيمة 2.250 مليار جنيه، وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق مايو 2024) بقيمة 1.750 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2027) بقيمة 2.250 مليار جنيه.