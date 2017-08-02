إعداد: مجدي عبدالرحمن

يشارك اليوم النائب العام المستشار نبيل صادق لاول مرة اضافة الى عدد من رؤساء الهيئات القضائية الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا في اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما سيشارك أساتذة جامعات من كليات الحقوق ومتخصصون بالشق الجنائي في جلسة الاستماع الثانية لمناقشة مشروع القانون بينما تمت دعوة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة في الجلسة الثالثة التي ستعقد 9 أغسطس.

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قال رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء ابوشقة لـ «الأنباء» ان الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد كبير من مشروعات القوانين منها قانون الإفلاس وقانون العقوبات.

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كشف وزير التعليم العالي ان هناك 150 الف مكان في الجامعات أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق التي تنطلق يوم 12 اغسطس وتضم ايضا الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة وعددهم 87 الف و633 طالبا وطالبة بواقع 58 الف و745 علمي و28 الف و899 ادبي كما تضم المرحلة جميع المتخلفين عن المرحلتين الأولي والثانية للتنسيق.

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بدأت مجموعة من النواب حملات مبكرة لتنبيه الشارع المصري إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة في 2018 كما اعلن النائب د.عبدالرحمن برعي وكيل لجنة التعليم البرلمانية تدشين اولى حملات الدعوة الشعبية إلى إعادة ترشيح عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية تحت شعار «هتكمل معانا».

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أعلنت مجموعة من النواب من المسلمين والأقباط على حد السواء في تصريحات غاضبة لـ«الأنباء» رفضهم التام ضد ما وصفوه بالدعاوى الباطلة لتدوير الحج، وقالوا إن تلك التصريحات تسيء إلى الأمة الإسلامية والعربية على حد سواء كما أشادوا بالسعودية وحسن تنظيمها لمواسم حج، رافضين محاولة خلط السياسة بالدين.