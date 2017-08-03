القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قررت وزارة التربية والتعليم ابلاغ السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بالنظام الجديد للتعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الجديد لتطبيقه على أبناء العاملين المصريين في الخارج في المدارس المصرية والذين يدرسون المناهج المصرية في الدول المتواجدين فيها، في الوقت الذي شهدت فيه أروقة لجنة التعليم في مجلس النواب حالة من الاستنفار الشديد لمواجهة وزير التعليم د. طارق شوقي برلمانيا في اجتماعات عاجلة قررت اللجنة عقدها اعتبارا من الأسبوع القادم لمناقشة السياسات التعليمية الجديدة.

من ناحية أخرى، تضاربت المعلومات عن موعد تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة، في الوقت الذي أشار فيه الوزير إلى أن التطبيق سيبدأ من العام الدراسي 2018 - 2019، وهنا يقول وزير التعليم الأسبق طارق نور الدين معاون إن قرار شوقي بتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد العام المقبل هو في حكم المجمد ولن يطبق العام القادم أو الذي يليه لأنه لم يكتمل بعد والدليل على ذلك كلام الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب أنه لن يتم تطبيق أي نظام الا بعد التأكد منه وعرضه على المجتمع المدني وهذا ما لم يحدث حتى الآن.

وقال أشرف الفضالي خبير شؤون تطوير التعليم إن قرار شوقي بتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد العام القادم في (2018 ـ 2019) لم يستند فيه إلى ذوي الخبرة لكي يضع خطوطه العريضة وأنه يقوم بالعمل كأي وزير آخر يريد التجربة دون الحسبان لها.