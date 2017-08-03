كفر الشيخ - ناهد امام

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر أن الحكومة ستتحرك سريعا للحصول على تمويل من الصناديق العربية ومنها الصندوق الكويتي لحل مشكلة مصرف كوتشنر، بمحافظة كفر الشيخ الذي يتضمن صرفا صحيا وتلوثا للمياه على الأراضي الزراعية.

وقالت الوزيرة نصر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش زيارتها مع وزير الإنتاج الحربي د.محمد العصار، لمحافظة كفر الشيخ، انه تم إجراء تعديل على مادة الحوافز على قانون الاستثمار الجديد.

وقالت ان قطاع البترول من اكثر المستفيدين من القانون بعد بدء قيام الحكومة بسداد مديونياتها للشركات حيث لم تخرج تلك الأموال بل تمت إعادة الاستثمار داخل البلد نتيجة الاستقرار في الاستثمار والوضوح والشفافية.

كما أكدت سحر أن صدور قانون الاستثمار الجديد نجح في زيادة الاستثمارات الأجنبية رغم حداثته لوجود إطار تشريعي منظم من خلال ضخ توسعات في مشروعات قائمة.

وأشارت الوزيرة إلى قيامها بزيارة إلى مدينة العلمين السبت المقبل رفقة عدد كبير من المستثمرين الإماراتيين لبحث إقامة مشروعات تنموية باستثمارات إماراتية في الساحل الشمالي.

وقالت إنه من المنتظر أن يقوم أعضاء اللجنة الاقتصادية للبرلمان بزيارة لمركز خدمات المستثمرين يوم الأحد المقبل لمتابعة المادة 21 من القانون ومدى تفعيلها على أرض الواقع.

وأضافت ان المنطقة الجديدة في كفر الشيخ ستكون مدينة متكاملة ذات البعد البيئي وحديثة وتم لقاء مع د.مصطفى مدبولي لإقامة إسكان اجتماعي داخل المدينة، مشيرة إلى أن تمويلها سيكون شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والربط مع صناعات قائمة في المحافظة كما سيتم اقامة مراكز تدريب للشباب للقطاع الصناعي في المنطقة.

وقالت ان دور الحكومة وضع الإطار التشريعي الجاذب للاستثمار وتوافر البنية التحتية في المنطقة والاستفادة من كل الثروات الطبيعية مثل الرملة السوداء وتحويلها الى منتج نهائي، كما اعلنت عن البدء الفوري في طرح أراضى المنطقة الاستثمارية بمساحة 10 آلاف فدان في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بتكاليف 200 مليار جنيه بامتداد 25 كم على الساحل قبل نهاية هذا العام.