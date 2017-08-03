إعداد - مجدي عبدالرحمن

تصدر سفير مصر في روسيا السفير محمد البدري قائمة المرشحين الثلاثة الذين تردد اسمهم بقوة لتولي منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلفا للسفير علاء يوسف المتحدث الحالي الذي تم تعيينه في منصب مندوب مصر في مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيث سبق له العمل في عدة برامج تلفزيونية كما يجيد العديد من اللغات، وجاء اسم السفير بسام راضي قنصل مصر لدى إسطنبول من بين المرشحين للمنصب ويأتي في نهاية القائمة الوزير المفوض عمرو الشربيني نائب رئيس بعثة مصر في بروكسل.

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تقدمت النائبة أنيسة حسونة بمشروع قانون لإلزام الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة، وقالت لـ «الأنباء»: «نحن بأمس الحاجة الى هذا القانون الآن لكشف غموض الجرائم ودحر الجريمة الإرهابية».

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نقل رئيس لجنة التنمية المحلية البرلمانية احمد السجيني لـ «الأنباء» على لسان وزير البيئة د.خالد فهمي انه تقرر منح سلطة الضبطية القضائية إلى جهاز إدارة المخلفات الصلبة «القمامة»، مشيرا إلى أن منح الضبطية القضائية لأي جهة أمر حساس، واكد ضرورة وجود ذراع قوية لتوقيع الغرامات من خلال منح الشركات سلطة الضبطية القضائية.

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عاد الارتباك الشديد من جديد لاسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك في أعقاب بدء اجراءات تحريك دعوى جنائية ضد سوزان مبارك في قضية أموال مكتبة الاسكندرية، حيث علمت «الأنباء» أن أسرة مبارك استدعت محاميها الخاص فريد الديب لترتيب الأوراق للدفاع عن سوزان مبارك، بينما تجرى استعدادات خاصة في سجن النساء بالقناطر الخيرية لاستقبال المتهمة حال صدور أمر قضائي بحبسها احتياطيا على ذمة المحاكمة.

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قررت لجنتا الإسكان والإدارة المحلية في مجلس النواب استدعاء محافظ القاهرة لجلسة عاجلة للتحقق معه في قراراه المفاجئ بوقف اصدار تراخيص البناء في 8 احياء بالقاهرة في الوقت الذي اعتبر فيه نوابا عن العاصمة القرار بمنزلة فرصة لملاك وأصحاب الأراضي في الأحياء الأخرى لمضاعفة الأسعار، وقد أكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب خالد عبدالعزيز لـ «الأنباء» أن القرار أحدث ارتباكا شديدا في السوق العقاري ما يفسح المجال امام بعض التجار لاستغلال هذا الموقف.