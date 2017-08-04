بدأت وزارة الآثار في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية وذلك استكمالا لأعمال المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم الانتهاء منهما في نوفمبر 2014 بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وأوضح محمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية، امس أن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة لمشروعات التنمية والإحياء العمراني لمناطق القاهرة التاريخية والتعاقد مع استشاري عام للمشروع (مركز هندسة الآثار والبيئة - كلية الهندسة - جامعة القاهرة) والذي بدوره تعاقد مع مجموعة من الخبراء تجاوز عددهم الأربعين خبيرا في جميع المجالات التخصصية المطلوبة للعمل بالمشروع.

وأكد عبدالعزيز أن هذه المرحلة تأتي كضمانة لاستمرار المشروع خلال الأعوام القادمة بصوره مرحلية ومرتبة لتنمية مناطق القاهرة التاريخية كأحياء عمرانية وليست فقط مباني أثرية بالإضافة إلى الالتزام بإطار زمني يعطي نتائج إيجابية طوال فترة العام الواحد وهي الفترة المتوقعة للمشروع.