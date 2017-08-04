تقدمت نقابة الصحفيين امس ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم ٨٩٦٧ لسنة ٢٠١٧ عرائض ضد مزوري المؤهلات الجامعية من المنضمين إلى عضوية النقابة مرفقا به ملف فحصها في الجامعات المصرية.

وكان أبو السعود محمد السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين قد أكد الانتهاء من فحص ٢٤٤٩ شهادة وتوثيق ٣٠٠ شهادة للمتقدمين الجدد إلى لجنة القيد، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن قبول البعض في النقابة بشهادة الثانوية العامة عام ٢٠٠٠ بالمخالفة للقانون، وأيضا تم الكشف عن اختفاء ٢٠ شهادة من ملفات الأعضاء لم تعاد منها إلا سبع شهادات فقط، وأنه مازالت هناك ١٣ شهادة مفقودة من ملفات أصحابها.