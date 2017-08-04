ناهد إمام

اجتمع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس امس، مع أعضاء مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية في أول اجتماعاته لمناقشة جدول الأعمال للفترة المقبلة، وكذلك اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد الفريق مميش على الدعم الكامل والمساندة لجميع المستثمرين في المنطقة، ودعم مجلس الوزراء لأي مستثمر محلي جاد في تنمية وتطوير وإقامة مشروعات تنموية داخل المنطقة، ومن ثم إيجاد فرص عمل للشباب والعمالة المصرية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تقدم تسهيلات للمطورين الصناعيين والمستثمرين لضخ استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين زيادة استثماراتهم، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تسريع وتيرة معدلات تنفيذ المشروعات ليتم الانتهاء منها في يونيو 2018 المقبل.

وأضاف مميش أن الاتفاقيات والتسويات والعقود المبرمة بين المنطقة الاقتصادية والمستثمرين تركز على إرضاء الطرفين بما لا يخل بحقوق الدولة، مؤكدا أن المصلحة العامة تقتضي دعم مزيد من المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق إضافة للمنطقة والاقتصاد المصري.

وأكد أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير في مسارين متوازيين، أولهما يهدف إلى تسوية المشاكل القديمة العالقة مع المستثمرين والثاني يتمثل في جذب استثمارات جديدة للمنطقة بما توافق مع خطة تنمية وتطوير المنطقة.