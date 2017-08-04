ناهد إمام

أعلنت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدء تفعيل العمل في «الشباك الموحد» للمصريين في الخارج، الذي أطلق يوم الأحد الماضي بمركز خدمات المستثمرين، لتقديم الخدمات المختلفة في مجالات الاستثمار ‏للمصريين بالخارج.‏

وأشارت نصر إلى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات عبر الشباك الموحد ‏للمصريين بالخارج أهمها تأسيس الشركات سواء كانت منشأة ‏فردية أو منشأة مساهمة عبر خدمة «أسس بنفسك» عبر الموقع الالكتروني gafi.gov.eg/English/eServices/Pages/default.aspx،.. موضحة أنه من المقرر أن تنطلق قريبا خدمات الجمعيات العمومية للشركات وجني عوائد الأسهم، فضلا ‏عن الخدمات المتعلقة بتغيير مجالس الإدارة أو تعديل رأس المال وغيرها من الخدمات.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنها تسعى بكل طاقتها للتواصل مع المصريين بالخارج لفتح أبواب الاستثمار في المجالات المختلفة من مشاريع ‏وشركات.. مشيرة إلى أن هناك استجابات فعلية تمثلت في اقبال المصريين بالخارج على المشاركة في المشروعات التنموية وابداء رغبتهم في الاستثمار في وطنهم.

‏وذكرت مكرم أن المصريين بالخارج على وعي تام بأهمية المشاركة في بناء الاستثمار الوطني، مؤكدة أن المشروعات التي يطلقها ‏المصريون بالخارج في محافظاتهم تساهم بشكل كبير في الحد من الهجرة غير الشرعية.. موضحة أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي يمثل أول خطوة ‏لتطبيق الشباك الموحد للمصريين في الخارج وأن عددا من الوزارات ستطبق فيه الخدمة قريبا لتضمينه في خدمات الكارت القنصلي الجاري استصداره بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والاتصالات.

وأكدت مكرم، حرص الدولة على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعظيم مشاركتهم في جهود التنمية بالدولة وضخ استثمارات جديدة في الوطن الأم.

وأعربت مكرم في تصريح صحافي لها عن سعادتها بدعوتها للمشاركة في فاعليات احتفالية جامعة الاسكندرية باليوبيل الذهبي، لافتة النظر إلى أهمية التوقيت الذي تعقد فيه هذه الاحتفالية خاصة إننا في حاجة لبحث سبل جذب استثمارات المصريين في الخارج، وإعادة ثقتهم في الاقتصاد المصري، وضرورة توعية المصريين في الخارج بثقافتنا المالية وطبيعة بيئتنا الاستثمارية، لتشجعيهم على الاستثمار.

وتشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ‏وشؤون المصريين بالخارج، يوم 17 أغسطس الجاري في فاعليات احتفالية جامعة الاسكندرية باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها، حيث تقيم الجامعة حفلا لتكريم العالم المصري ‏د. مجدي يعقوب ود.هشام العسكري أحد أبناء وعلماء جامعة الإسكندرية وآخرين‎.‎