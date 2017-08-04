القاهرة - خديجة حمودة

أعلنت مصر امس عن توافق وفدين ليبيين من برقة ومصراتة على 4 ثوابت، بهدف حل الأزمة الليبية وإنجاز المصالحة بين الأطراف المتصارعة في البلاد.



ووفق بيان للجيش المصري، عقد محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري لقاءات على مدى 3 أيام مع وفدين ليبيين من برقة (شرق) ومصراتة (غرب) يزوران القاهرة حاليا «لإنهاء حالة الانقسام وترسيخ المصالحة الوطنية في ليبيا».وتوافق الوفدان الليبيان على 4 ثوابت وهي: تعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب، وإقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة، وتهيئة مناخ مناسب للتهدئة عبر وسائل الإعلام لوقف حملات التأجيج والفتنة.



كما تناولت المشاورات عددا من الشواغل التي يتعين معالجتها لإنجاز المصالحة في ليبيا، أبرزها نبذ الإرهاب ومكافحة جماعات الجريمة المنظمة والميليشيات الخارجة عن القانون، وإيجاد آلية للتعويض عن الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية.



واتفق المشاركون على «خارطة عمل وفق جدول زمني وآلية للقاءات المقبلة، بهدف الوصول لمصالحة حقيقية تعزز سبل العيش المشترك بين مكونات الشعب الليبي وتنهي حالة الاستقطاب وتعيد لليبيا لحمتها الاجتماعية».



ووفق البيان ذاته، جرت اللقاءات والمشاورات تحت رعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا (المشكلة بقرار من الرئاسة المصرية ويرأسها حجازي) مع كل وفد بشكل منفرد، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة.وفي سياق متصل، شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول إيفانجلوس أبوستولاكس رئيس هيئة الأركان اليوناني المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك (ميدوزا 2017) بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر واليونان بالبحر الأبيض المتوسط.



وقالت القوات المسلحة - في بيان أمس (الخميس) - إن المرحلة الرئيسية للتدريب تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة من خلال إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة، والأبرار البحري للقوات المشاركة بوسائط الأبرار الحديثة المحملة بعناصر الوحدات الخاصة البحرية، والتدريب على الاقتحام المشترك للسفن المشتبه بها، وصد هجمة جوية على التشكيل البحري بمعاونة القوات الجوية وعناصر الدفاع الجوي، واتخاذ اجراءات الدفاع ضد الأهداف المعادية، كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية ضد الأهداف السطحية وأظهرت الدقة في إصابة الأهداف ومستوى التدريب المتميز لجميع العناصر المنفذة للتدريب.وأظهرت المرحلة الرئيسية للتدريب مدى قدرة القوات المشاركة لكلا البلدين على تنفيذ مهامها بدقة وسرعة وكفاءة عالية اثناء التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.كما شاركت القوات الجوية من الجانبين بأعداد من الطائرات التي قامت بتنفيذ عدد من الطلعات الهجومية والدفاعية والتعامل مع الأهداف الحيوية بكفاءة ودقة عالية.



يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري وصقل مهارات العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالي.وأعرب الفريق محمود حجازي عن سعادته بما شاهده من أداء متميز للقوات المنفذة للتدريب، والذي يعكس المستوى العالي من التنسيق والتفاهم بين القوات المسلحة لكلا الجانبين، وأكد على أهمية تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، مؤكدا أن امتلاك أفراد على مستوى عال من الانضباط والتدريب المحترف لا يقل أهمية عن امتلاك أحدث نظم التسليح.كما أكد الفريق محمود حجازي اعتزازه بعمق العلاقات والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيرا إلى الانعكاسات الايجابية لتلك العلاقات وأثرها على أمن واستقرار المنطقة.من جانبه، أشاد رئيس الأركان اليوناني بالمستوى العالي للقوات المنفذة للتدريب، معربا عن سعادته بحضوره لهذه الأنشطة التدريبية المتميزة، متمنيا لمصر وقواتها المسلحة المزيد من التقدم والرقي.



حضر المرحلة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية والفريق نيكولاس تسونيس قائد القوات البحرية اليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية.من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة الاثيوبي في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة.



جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شكري في الخرطوم وفد مصر في لجنة المشاورات السياسية مع الجانب السوداني برئاسة إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن الاجتماع تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة «محلب»

وكالات: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة م.إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية للأراضي والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة أو المحافظة المختصة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، وم. أشرف عز الدين نديم برئاسة الجمهورية (أمانة سر اللجنة).

ووفقا للقرار، تختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت في المشكلات التي تعترض هذا التنفيذ، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.

وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء متضمنة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنهاء مشروعات الدولة المتعثرة لإقرارها حتى تكون واجبة التنفيذ. ونصت المادة الرابعة من القرار، على تولي مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية تجميع مشروعات الدولة المتعثرة مبوبة طبقا لنوعيتها بما يحقق متابعة إجراءات استكمال إنهاء كل مشروع، إلى جانب استخراج كل التقارير والبيانات التي تساعد متخذي القرار.

ووفقا للمادة الخامسة، فللجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية - إذا اقتضى الأمر- وذلك بما يعينها للقيام بأعمالها، وتضمنت المادة السادسة، أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا بأعمالها إلى رئيس الجمهورية.