اعداد - مجدي عبدالرحمن

قررت لجنة القوى العاملة البرلمانية فتح ملف العمالة في الخارج خلال أيام في ضوء ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من تراجع تصاريح العمل لأول مرة إلى 33.2 ألف تصريح مقابل 40.8 ألف تصريح خلال الفترة من مارس وحتى يونيو. وقال وكيل اللجنة محمد وهب الله لـ«الأنباء» ان اللجنة ستستدعي وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم وممثلين لقطاع استخراج تصاريح العمل في الخارج في وزارة الداخلية كمرحلة أولى للوقوف على تفاصيل الموقف.

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دعت لجان الشؤون الأفريقية والزراعة وحقوق الإنسان في مجلس النواب إلى عقد اجتماعات عاجلة يتم فيها دعوة وزير الري لمناقشة التوابع التي ستواجه مصر حال ملء خزان سد النهضة الأثيوبي، وكانت المخاوف وحالات القلق قد تجددت داخل الدوائر البرلمانية والسياسية في أعقاب الكشف عن أن مصر ستخسر نحو 25 مليار متر مكعب من المياه وهي كمية كافية لري 5 ملايين فدان في حالة ملء سد النهضة خلال 3 سنوات وأن ملء السد خلال 6 سنوات سينقص من نصيب مصر 10 مليارات متر مكعب.

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قال د.الغزالي حرب رئيس لجنة العفو الرئاسي عن بعض الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية إن اللجنة قدمت للمؤسسة الرئاسية قائمة بالعفو عن 600 محبوس وانها بانتظار الإعلان عن أسماء القوائم المفرج عنهم من خلال عفو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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في سرية تامة كثفت مباحث الأموال العامة والأمن الوطني من حملاتهما الأمنية المكثفة للقبض على عصابات الاتجار في العملة الأجنبية وتحديدا مع اقتراب موسم الحج حيث يغادر اول فوج من الحجاج المصريين الأربعاء القادم 9 أغسطس بعد أن لوحظ عودة أفراد من تلك العصابات إلى الظهور.

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بعد عامين من التوقف عن استقبال دفعات طلابية جديدة قررت الجامعات الحكومية استئناف العمل ببرامج التعليم المفتوح بعد تحويلها إلى برامج دبلومات مهنية وتعليم إلكتروني مدمج بمنح شهادات بكالوريوس وليسانس، حيث اعلنت جامعتا القاهرة وعين شمس تفاصيل البرامج الدراسية الجديدة.