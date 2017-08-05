سحر: ارتفاع الاستثمار الأجنبي 26% لنحو 8.7 مليارات دولار في 2016-2017

القاهرة - خديجة حمودة - ناهد امام

أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من ضبط أحد منفذي هجوم إسنا المسلح الذي وقع مساء امس الاول، موضحا أنه أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا مساء الخميس اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان وتحمل لوحات (164061 نقل الغربية)، وحال استيقافها قام مستقلاها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة محمد محمود الباي «من قوة إدارة المرور» والمواطن محمد عبدالماجد الخطيب، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن قوة الكمين قامت بمطاردة المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة، وضبطت بحوزته بندقية آلية و3 خزائن، وعثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجارى تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

على صعيد متصل، قضت محكمة مصرية بسجن 50 شرطيا لـ 3 سنوات على خلفية الإضراب عن العمل في وقت سابق من 2017، كما حكم على رجال الشرطة وهم من رتب منخفضة بدفع غرامة تبلغ 6 آلاف جنيه (حوالي 330 دولارا)، بحسب ما ذكرت صحيفة الاهرام الحكومية على موقعها الالكتروني، وكان أمناء الشرطة قد أضربوا عن العمل في يناير الماضي احتجاجا على خفض أيام الإجازات كما اتهموا «بالتهديد بالعنف» ضد رؤسائهم.

ميثاق الأمم المتحدة

من جهه اخرى، أكدت مصر ان مجلس الأمن عليه مسئولية كبيرة في تصحيح المفهوم الخاص بالعقوبات وليس فقط تعديل المصطلح الشائع ومدلوله العقابي، حيث قال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في بيان مصر في جلسة النقاش بمجلس الأمن حول «تحسين فاعلية العقوبات الأممية» ان الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن قد منح الولاية لاتخاذ التدابير المختلفة المنصوص عليها في الفقرة 41، بهدف التصدي للمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين دون اللجوء إلى استخدام القوة، وعلى عكس التسمية الشائعة لتلك التدابير بالعقوبات، فإن الميثاق لم يرد فيه هذا المصطلح والذي أضحى مستخدما في قرارات المجلس التي تفرض مثل تلك التدابير.

وتابع «وبناء عليه فإن المفهوم السلبي للعقوبات يجب أن يحل محله تصورا أكثر اتساعا يقوم على فكرة الشراكة بين المجتمع الدولي - والذي أوكل لمجلس الأمن وفقا لولايته المنصوص عليها في الميثاق - فرض التدابير المناسبة وفقا للحاجة، وبين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي تعمل على تنفيذ تلك التدابير، بما في ذلك تلك المستهدفة بالعقوبات الموجهة».

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في غضون ذلك، توقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو الماضي إلى نحو 8.7 مليارات دولار مقارنة مع حوالي 6.9 مليارات دولار في السنة السابقة بزيادة تقارب 26%، كما توقعت أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية المقبلة 2017-2018 إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

كما اتفقت نصر مع المدير التنفيذي لمنظمة التنمية الصناعية (اليونيدو) د.فيليب سكولتس على تنظيم منتدى استثماري زراعي بالقاهرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وإقامة مائدة مستديرة لتعزيز الاستثمار في محافظة الأقصر، بالربع الأخير من 2017، لعرض الفرص الاستثمارية في مصر التي ستدعم ترويج الاستثمار في الصعيد، وجهود الحكومة لتوجيه المبادرات الإنمائية التي يحتاج لها صعيد مصر.

ألغاز الآثار القديمة

إلى ذلك، لا تزال ألغاز كثيرة تحيط بالآثار المصرية القديمة من اهرامات الجيزة الى المقابر الفرعونية في الاقصر فيما يسعى باحثون كثر الى حلها مستعينين بالتكنولوجيا المتطورة، فقبل أكثر من 200 عام عندما وصل نابليون بونابرت إلى مصر مع حاشية من الباحثين الذين أرسو قواعد علم الآثار المصرية الحديث، كان الخبراء يستخدمون العلم لكشف أسرار كنوز البلاد القديمة.

والآن يستخدم العلماء في القرن الـ 21، الأجهزة الإلكترونية والاختبارات الكيميائية لتأريخ الأعمال الأثرية، ولا تزال الاختبارات الكيميائية تتطلب عينات وإن صغيرة، أما التقنيات المتقدمة فلا تمس بالاثار حتى لا تلحق الضرر بها، ويعتبر «سكانبيراميدز» من اكثر المشاريع طموحا لكشف لغز الهرم الأكبر خوفو بالقرب من القاهرة وهو الأثر الوحيد بين عجائب الدنيا السبع القديمة الذي لا يزال قائما كما تستخدم في المشروع تقنيات التصوير الحراري بالأشعة دون الحمراء والتصوير الاشعاعي عن طريق جزئيات الميون.