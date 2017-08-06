أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 18 مسؤولا بوزارة الصحة، معظمهم من الصيادلة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لإهمالهم وتراخيهم في الحفاظ على سلامة تطعيمات خاصة بالأطفال على نحو أدى إلى تلف جرعات كبيرة لتلك التطعيمات بلغت قيمتها نحو 443 ألف دولار، حيث قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية إن قائمة المتهمين شملت رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة، و13 صيدليا بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة، و4 من المسؤولين عن مخزن الأمصال واللقاحات والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة.