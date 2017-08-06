حصدت مصر ذهبيتين في مسابقة WICC) World Invention Creativity Contest) بكوريا الجنوبية حصل عليهما كل من الطالب أحمد أسامه بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة طارق بن زياد الرسمية للغات بإدارة الساحل بمحافظة القاهرة، الذي ابتكر جهازا لعلاج مرض دوالي الساقين، والطالبة سارة سعد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المتفوقات المعادي بمحافظة القاهرة بمشروع لإنتاج الطاقة بنظام جديد بدمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية.

وأكدت إيناس صبحي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني في بيان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امس السبت أن هذه المسابقة كانت للاختراع والإبداع في الفترة من (28/7 إلى 30/7/2017)، ويتم التسابق فيها على مجالات (العمارة، البيئة والأحياء، والكهرباء، والالكترونيات، والكمبيوتر، والتعليم، والصحة، والطب).