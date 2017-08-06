قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، حيث جاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن بعض المتهمين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة بناء على طلبهم.



وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات جماعة الإخوان، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، إلى جانب عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.