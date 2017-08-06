صرح وزير المالية عمرو الجارحي بأنه سيتم اعتبارا من اليوم الأحد ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيدا للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم (GFMIS) بحلول مارس 2018، مضيفا ان نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم في مزيد من الرقابة على المصروفات، مشيرا إلى أن تحول العمليات الورقية إلى إلكترونية يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها، ما يساعد متخذي القرار على إصدار القرار الصحيح في الوقت المناسب.