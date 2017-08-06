القاهرة ترد على اتهامات الدوحة باستغلال لجنة مكافحة الإرهاب لأغراض سياسية

«إعمار مصر» تدرس إقامة مشروع استثماري في مدينة العلمين الجديدة القاهرة - خديجة حمودة - ناهد امام مجدي عبدالرحمن

ردت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، على رسالة قطرية اتهمت فيها القاهرة بإساءة استغلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية وتصفية حسابات، من خلال وثيقة رسمية لمجلس الأمن، أوضحت فيها أنها سعت خلال لجنة مكافحة الإرهاب لكشف تقديم الدوحة للدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية في العالم ككل.

رسالة البعثة المصرية اتهمت قطر بتبني سياسة تعتمد على دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية، مشيرة إلى أن مصر سعت خلال لجنة مكافحة الإرهاب لكشف ما تقوم به الدوحة من تقديم للدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية في العالم وليس فقط بمنطقة الشرق الأوسط.

الإسكان الاجتماعي

وإلى حاجزي مشروع الإسكان الاجتماعي، وجه المتحدث باسم وزارة الإسكان هاني يونس، بشرى سارة لهم من خلال حصول الوزارة على قطعة أرض جديدة بمدينة 15 مايو لتوفير وحدات سكنية للحاجزين في المشروع، مؤكدا أنه سيتم بناء الوحدات السكنية على طريق الاوتستراد، مشيرا إلى أنه سيتم التسكين وفقا لأولويات الحاجزين وتوافر الشروط وفقا لكراسة الشروط.

وأضاف يونس أن الوزارة لديها الكثير من الوحدات التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي في العديد من المحافظات ومنها وحدات مدينة 15 مايو.

وأشار يونس، إلى أنه لا توجد أراض كافية بمدينة 15 مايو لبناء وحدات سكنية بها لمن تنطبق عليهم الشروط لذلك تم إصدار قرار بنقل من ينطبق عليهم الشروط إلى مناطق قريبة مثل وحدات السادس من أكتوبر، ومشيرا الى انه فور إصدار قرار جمهوري بتسلم قطعة الأرض بمدينة 15 مايو سيبدأ العمل في إنشاء الوحدات السكنية لأهالي 15 مايو.

من جانبها قالت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمديرة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد انه تقرر استمرار سداد القسط الربع السنوي الأخير لحاجزي الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المليون وحدة «الكراسات الزرقاء» حتى نهاية الشهر الجاري، وأوضحت أن الاستعلام عن الحاجزين سيبدأ عقب انتهاء سداد القسط الأخير بداية من شهر أكتوبر المقبل.

ويبلغ عدد حاجزي الكراسات الزرقاء بالإعلان الثامن نحو 230 ألف شخص بكافة المدن الجديدة والمحافظات.

جولة بالعلمين

من جهه اخرى، قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر برفقة وزير الإسكان والمرافق العمرانية د.مصطفى مدبولي ومحافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد وبصحبة عدد من المستثمرين الإماراتيين بزيارة مدينة العلمين لتفقد مشروع تنمية غرب مصر، كما بحثوا مع محمد الدهان رئيس شركة اعمار مصر وممثل المستثمر الإماراتي محمد العبار في مصر إقامة مشروع استثماري في مدينة العلمين الجديدة كما تفقدا الأرض المقترح إقامة المشروع عليها.

وقال الدهان في البيان إن العبار يرغب في إقامة عدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وفي القاهرة وجنوب سيناء في اطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

هذا، وقد شهدت الجولة بحث التعاون بين وزارتي الاستثمار والإسكان في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي بمطروح والأماكن التي تم تطهيرها من الألغام في الساحل الشمالي الغربي بالتنسيق مع المركز الوطني لإزالة الألغام، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

كما تضمن برنامج زيارة وزيرة الاستثمار لمطروح كلا من: مدينة النجيلة، وتفقد موقع إقامة ميناء جرجوب، والذي سيعمل على زيادة دور مصر الإقليمي، مع زيادة حركة التجارة الدولية والقدرة الاستيعابية لحجم الصادرات والواردات. والتوجه إلى قرية أبو مرقيق لتفقد موقع المشروع وزيارة قرية سيدي شبيب إلى جانب المناطق الاستثمارية بمدينة مرسى مطروح والضبعة.

تنمية القناطر الخيرية

هذا وقد اعلنت الوزيرة د.سحر نصر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الوزارة تتولى حاليا تقييم سريع لكافة الأراضي التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي لم يحدث فيها اي إنشاءات او تطوير لتكون معدة للمستثمرين.

وقالت إنه تم توجيه جزء من المنح القادمة للوزارة من كوريا واليابان وألمانيا لتدريب للشباب وتنمية مهاراتهم سواء لمشروع قائم او لمن يؤسس مشروع صغير، كما أشارت إلى عقد اجتماع اليوم الأحد مع وزراء السياحة والنقل والزراعة والري لأحياء منطقة القناطر الخيرية كمنطقة سياحية وتنموية على مساحة 36 فدانا.

كما أعلن محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد أن مشروع تنمية غرب مطروح تبلغ تكاليفه الاستثمارية 10 مليارات دولار وذلك باستثمارات اماراتية وسعودية ومصرية حيث يتم تنفيذه على 5 مراحل الأولى خلال عامين حيث يتضمن المشروع مدينة ساحلية وميناء تجارى ومركز اقتصادي ومجتمعات عمرانية ومنطقة لوجيستية.