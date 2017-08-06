حوار - هالة عمران

فيما أبدى عدد من أصحاب المخابز غضبهم الشديد من اشتراطات منظومة الخبز الجديدة، والتي تمثل على حد قولهم إرهاقا ماديا عليهم في ظل ارتفاع أسعار السولار وأجور العمال وارتفاع قيمة التأمين في ظل غلاء الأسعار، أكد المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان في لقاء خاص لـ «الأنباء» أن المنظومة الجديدة هدفها السيطرة على تسريب الدقيق والقمح دون التأثير على حصة المواطن.

وأوضح أن المنظومة الجديدة للخبز تشمل تحرير سعر الدقيق لأصحاب المخابز والقمح لأصحاب المطاحن، دون المساس بسعر رغيف الخبز المدعم وهو 5 قروش، وتخصيص 5 أرغفة لكل مواطن، مع إلزام أصحاب المخابز بسداد ثمن الدقيق مقدما، مضيفا ان هناك ما يقرب من 1.081 مليون مواطن مسجلين على قاعدة بيانات الخبز، يحصلون على الحصص اليومية لهم، .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

في البداية، حدثنا عن المنظومة الجديدة للخبز؟

٭ المنظومة الجديدة هي عملية تعديل طريقة العمل مع أصحاب المخابز، تمنع تلاعب أصحاب المخابز بالكروت، بحيث تكون طريقة سداد أصحاب المطاحن والمخابز ثمن القمح والخبز نقدا، وهذا النظام يحدد آلية التعامل الجديدة مع أصحاب المخابز وفق أطر معينة، حيث يحصل أصحاب المخابز على قيمة ما تم بيعه فعليا فقط، على عكس المرحلة السابقة التي كان يحصل أصحاب المطاحن على القمح من الحكومة دون مقابل، ليتم طحنه وتوريده الى المخابز، المنظومة الجديدة تشترط تسديد المطاحن ثمن القمح أولا، قبل الحصول على الكميات المطلوبة، مع دعم الدولة بعد ضمان الإنتاج المطابق للمواصفات، وذلك للقضاء على التسريب والفاقد، ورفع الكفاءة داخل المنظومة الجديدة.

ما مدى تأثير هذه المنظومة على الخبز المدعم؟

٭ التأثير المباشر لهذه المنظومة سيكون لصالح المواطن من خلال تحسين رغيف الخبز، وتحديده بالمواصفات المحددة والأوزان المقررة وهي 110 للرغيف، دون تعديل للسعر ليظل كما هو عند 5 قرش للرغيف، كما أن حصة الفرد كما هي 5 أرغفة يوميا، هدفنا زيادة الكفاءة.

وما تعليقكم على اعتراض عدد من أصحاب المخابز وغضبهم الشديد من اشتراطات المنظومة الجديدة والتي تمثل على حد قولهم إرهاقا ماديا عليهم؟

٭ الحكومة تتحمل نيابة عن أصحاب المخابز جميع تكاليف مستلزمات الإنتاج من العمالة والسولار، وتم إقرار ثمن الخبز والتصنيع من خلال دفع الدولة 180 جنيها لكل 100 كيلو من المخبوزات، حيث تمت زيادتها من 1200 جنيه للطن الى 1800 جنيه للطن، حتى تتواكب مع زيادة أسعار السولار وخامات التشغيل، وهذه الطريقة ستقلل من إهدار الأقماح.

طالب عدد من اصحاب المخابز بمد فترة سداد التأمين نظرا لتعثر البعض في عملية السداد، فإلى أين وصل هذا الأمر؟

٭ بالفعل، كانت هناك استجابة لهذا الطلب من وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي بمد مهلة سداد تأمين الدقيق للعمل وفقا للقواعد المنظمة لمنظومة إنتاج الخبز الجديدة، وفي ثالث يوم للتجربة شهدت فروع بنوك الإسكان والتعمير والأهلي ومصر، إقبالا كبيرا من أصحاب المخابز لسداد التأمين مع تسجيل المبلغ واسم المودع وكود المخبز ورقم التلفون.

كم يبلغ دعم رغيف الخبز سنويا.. وما حجم الوفر المالي الذي ستحققه المنظومة الجديدة؟

٭ لا نستطيع تقدير ما ستوفره منظومة الخبز الجديدة من قيمة الدعم المقدم لها من الحكومة، وهدفنا الرئيسي في هذه المرحلة زيادة الكفاءة، وانتاج رغيف خبز بالأوزان والمواصفات المطلوبة، فنحن في بداية التجربة حيث استطلعنا فيما بعد على مخططات الانتاج الشهري والسنوي، حتى نستطيع التقييم، وتقدر موازنة العام المالي الحالي 2017/2018 إجمالي الدعم المقدم لرغيف الخبز خلال العام 39.8 مليار جنيه فضلا عن 5.3 مليارات جنيه دعم نقاط الخبز، كما تبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد بنحو 57 قرشا منها 14 قرشا تذهب لعملية الخبز.

كم عدد المستفيدين من دعم منظومة الخبز الجديدة؟

٭ هناك ما يقرب من 1.081 مواطن مصري مسجلين على قاعدة بيانات الخبز، يحصلون على الحصص اليومية لهم، ومن يقوم بتوفير هذه الحصص تضاف له كنقاط يستطيع من خلالها صرف سلع أخرى.

حدثنا عن الدور الرقابي لضبط هذه المنظومة وحمايتها من قبل المتلاعبين؟

٭ لدينا توجيهات من وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل مجموعات عامة على مستوى محافظات الجمهورية، مهمتها الرئيسية المرور على المخابز والمتابعة اليومية لضبط المخالفين، بالإضافة إلى مجموعات أخرى تتابع المطاحن لأخذ عينات منها للتأكد من الدقيق.