في مناسبة الذكرى الثانية لإنشاء قناة السويس الجديدة، كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ان الاستثمارات المستهدفة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2030 وفقا للخطة التي تسير عليها الهيئة تبلغ 500 مليار دولار، موضحا أن المنطقة الاقتصادية نجحت في جذب استثمارات جديدة من الدول العربية والأجنبية وشركات عالمية كما تمكنت من إنهاء مشاكل المستثمرين بالمنطقة.



هذا وقال الخبير الاقتصادي ان قناة السويس الجديدة نجحت في احتلال المرتبة الأولى بين القنوات والممرات الملاحية في العالم والممر العالمي الاول في حركة مرور السفن.