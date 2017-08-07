القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس جهاز مدينة الشروق م.نور إسماعيل ان الجزء الاكبر من الاستثمارات المخصصة للمدينة في العام المالي الحالي بلغت 785 مليون جنيه، سيوجه لاستكمال مشروعي الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بالمدينة.

وقال إسماعيل انه تم طرح قطعة أرض للاستثمار العقاري المتكامل بالمدينة خلال الطرح الأخير للأراضي بالأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام المزايدة مساحتها 44 ألف متر مربع، مشيرا الى ان هناك 16 قطعة أرض ضمن الإسكان المتميز مطروحة بالمدينة ضمن إعلان الأراضي المتميزة الذي طرحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالفعل بفروع بنك الإسكان والتعمير.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت نحو 24 ألف قطعة أرض بكل المدن الجديدة تنوعت الأراضي المطروحة بين إسكان اجتماعي وأراض متميزة وأكثر تميزا بالإضافة لإتاحة كراسات الشروط لـ86 قطعة أرض استثمار عقاري بـ19 مدينة جديدة بمساحات من 209 إلى 1500 متر مربع.